¿Ludwika Paleta se divorcia de su esposo tras ser vinculado con secta? [VIDEO]

Ludwika Paleta querida y recordada por sus tiernos personajes desde pequeña en exitosas telenovelas juveniles, deslumbró en la celebración de sus 30 años de carrera artística acompañada de las personas que ama.

Sin embargo, el gran ausente de la noche fue su esposo Emiliano Salinas quien estuvo envuelto en un polémico caso sobre una secta, reforzando la teoría de un posible divorcio que intentan mantener en secreto.

Ludwika Paleta en Instagram

La niña que interpretaba a María Joaquina en 'Carrusel de niños' deslumbró a su corta edad sin saber que llegaría a ser una de las mayores exponentes del cine, teatro y televisión en su país.

Aunque han pasado tres décadas desde que apareció por primera vez antes las cámaras, sigue deleitando a su público con su trabajo y belleza desde su redes sociales.

¿Ludwika Paleta se divorcia de su esposo?

La mexicana quien fue una de los personajes principales en 'Amigas y rivales' se encuentra laborando en la obra 'Perfectos desconocidos'. Ante ello, sus compañeros aprovecharon en rendir un homenaje a su amiga y compañera como artista.

Por ello, Dominika Paleta apareció con un reconocimiento para su hermana, asombrándola por un lindo detalle. Pero sus seguidores de Ludwika se cuestionaron al ver al novio de su fan en una fecha especial.

¿En qué problemas estuvo involucrado el esposo de Ludwika Paleta?

Emiliano Salinas fue parte de los titulares de México por estar vinculado con la secta NXIVM, ocasionándole críticas por su cercanía con el líder quien era acusado de violación a jóvenes mientras él manifestaba que solo tuvieron una relación comercial hace años.

Este hecho llevó a la pareja mantener un perfil bajo para evitar más cuestionamientos, llevando a difundirse en los medios una crisis matrimonial entre los esposos. A su vez, Paleta desapareció públicamente hasta que pasó la polémica.

Tras los rumores, la actriz respondió en una conferencia de prensa que no estaba al tanto de las especulaciones y que había aprendido a no afectarle estos temas sin darle importancia ni negando un posible divorcio. Al final final se llevó a confirmar que Emiliano estuvo presente aunque no se lo vio.

Hijo de Ludwika Paleta

Paleta y Salinas han sido vistos juntos hace unas semanas junto a sus hijos menores de vacaciones disfrutando del mar y su privacidad antes que la artista inicie su labor en el teatro.

Novelas de Ludwika Paleta 'Amigas y rivales'