Danna Paola y la vez que se agarró a golpes con una compañera [VIDEO]

Luego de la polémica pelea entre Danna Paola y el concursante de ‘La Academia’, Gibran, en el reality show mexicano, muchos salieron a decir que la actriz de ‘Élite’ y ‘La Doña’ se descontroló y que debió de quedarse callada en vivo.

Sin embargo, Danna Paola salió a decir que, “he soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo, etc. Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita, STOP. La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera, y la humildad es lo más importante para esta carrera, pero sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento”.

Pero esta no es la primera vez que Danna Paola se defiende de ataques que menosprecian su talento. Pues, el domingo la actriz mexicana fue entrevistada por ‘El Escorpión Dorado’, en su canal de YouTube ‘Peluche en el Estuche’, y reveló que cuando era pequeña peleo físicamente con una compañera de colegio.

Le preguntó al conductor enmascarado si alguna vez “se agarró a golpes con alguien”, ‘El Escorpión Dorado’ le dijo que sí y le repreguntó si eso le había pasado a ella también.

“Yo también. Yo una vez me agarré a p*tazos con una niña. Fijense que pelionera era yo, eh! Yo tenía 9 años y estaba grabando una telenovela y una de mis compañeritas me empezó a decir que yo era horrible, que era una burra”, recordó la actriz de ‘Élite’, la serie española de Netflix.

“Estudiábamos dentro de las novelas, porque obviamente íbamos a la escuela, pero íbamos a presentar exámenes y nos mandaban un maestro. Entonces, ella era 3 años mayor que yo e iba a otro grado. Y me empezó a preguntar cosas de historia y obviamente yo no respondí porque yo no sabía. Entonces me dice: ‘Aish, eres una burra y no sabes nada’ y yo le dije: ‘ah, con que soy una burra y no sé nada’. ‘Y a parte estas horrible, yo no sé por qué eres la protagonista’ (le dijo la niña) Y agarré y le dije: ‘¿Cómo me dijiste?’ y que mocos, que le meto una cachetadota. Mandaron a llamar a la productora, a la televisora, diciendo de cómo era posible que yo a mis 9 años esté golpeando a mis compañeritas. Oigan, desde chiquita me defiendo”, concluyó su anécdota Danna Paola.