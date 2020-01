Danna Paola sorprende con increíble imitación a Belinda [VIDEO]

¡Es igualita! Danna Paola sigue dando que hablar y esta vez es por su talento. Pues, esta semana estuvo en el canal de YouTube de ‘El Escorpión Dorado’, donde imitó a Belinda y le sale idéntico.

Cabe resaltar que, semanas antes que Danna Paola hable en ‘El Escorpión Dorado’, Belinda participó en la secuencia ‘Peluche en el Estuche’, el cual es protagonizado por el enmascarado, y fue uno de los vídeos más populares y divertidos en el canal.

Por ello, el conductor enmascarado le preguntó a la popular Lú de ‘Élite’ sobre la “supuesta” rivalidad que tiene con la intérprete de “Sapito”, el cual ella negó y se animó a revelar que le sale bien imitar a Belinda.

“No, yo no soy esa, yo soy la otra. No soy ella ni la del Diario de Daniela, no soy yo, no me confundan”. A lo cual, el conductor le respondió: “¡Se tragó a Belinda! ¡No es doblaje lo que está haciendo!”.

Pero eso no fue, pues la actriz de Netflix y Telemundo también recordó cuando Belinda dijo que le gustaba todos los géneros musicales.

“Yo canto de todo, me encanta el hip hop, el Cartel de Santa, me encanta de todo, yo canto de todo”, como burla a lo que originalmente dijo Belinda: “Desde siempre me encanta Limp Bizkit (banda de rap metal), yo andaba en patineta”, aseguraba.