Danna Paola baila el 'Sapito' y le dice a Belinda que ella sí lo canta [VIDEO]

Danna Paola desde niña deslumbró como una de las mejores actrices juveniles por sus exitosas interpretaciones y ahora se robó el corazón de sus fanáticos con su papel en la serie de Netflix, Élite.

La cantante quien no suele quedarse callada, sorprendió con su polémica respuesta a el Escorpión dorado al expresarle que ella sí canta el 'Sapito' de Belinda, hasta se animó a bailarlo.

Danna Paola en Instagram

De acuerdo a su manifestación, la protagonista de 'Amy, la niña de la mochila azul' este año volvió con fuerza con su carrera musical donde ha logrado millones de reproducciones con 'Mala fama' y 'Oye Pablo'.

A sus 24 años, no deja de deslumbrar con sus proyectos personales imponiendo sus looks a través de su cuenta de Instagram.

¿Danna Paola tiene una mala relación con Belinda?

La joven con su reciente manifestación volvió a generar controversia si existe una buena relación con su compatriota de 'Cómplices al rescate'. Al ser consultada si existía una rivalidad entre las artistas respondió, "no ¿con quién? No, yo no tengo rivalidad con nadie, le mandamos un beso".

Danna Paola baila el 'sapito'

A su vez, Danna le manifestó al 'Escorpión al volante' su intención de ser parte de sus vídeos, ante ello, le dijo: "Yo sí te canto el Sapito', y comenzó a moverse al ritmo de la canción. Dejando en claro que ella no se negaría en realizarlo así como Belinda en otras oportunidades se negó a interpretar el tema.

Novelas de Danna Paola