Danna Paola conquista la Navidad con imponente voz al interpretar ‘All I want for Christmas’

Danna Paola no solo ha demostrado tener el gran talento para la actuación, la famosa mexicana ha dejado en claro que su pasión también es el canto y así lo demostró con el gran registro de voz que tuvo al interpretar el tema ‘All I want for Christmas’ de Mariah Carey.

La Navidad llegó gracias a esta gran interpretación llena de cariño y sobre todo talento.

Danna Paola ha alcanzado la fama mundial gracias a la serie Élite , el gran éxito de la temporada de Netflix que ha generado la algarabía de los fans y que también ha hecho famosos a Ester Expósito o María Pedraza, entre otros.

Recordemos que en estos momentos Danna Paola está participando como jurado en un talent show de canto llamado La Academia, donde cada semana da su veredicto a los participantes que sueñan con hacerse un espacio en el mundo de la música.

Luciendo un vestido rojo de brillantes, y moviéndose de forma seductora, la artista dejó fluir su talento y encantó a todos sus seguidores en la conocida plataforma.

El video actualmente tiene más de un millón de reproducciones y no cabe duda de que este tema aunque tenga más de 2 décadas no deja de ser un clásico navideños.