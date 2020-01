Danna Paola a los que la critican: “Tengo ovarios para defenderme de quien sea”

Danna Paola no se queda callada. El último domingo, la intérprete de “Oye Pablo” protagonizó un fuerte incidente durante el programa “La Academia”, donde ella es jueza del reality.

Luego del incidente en el que Danna Paola arremete contra el participante Gibrán, quien la llamó “culera” por sus ácidas críticas, la cantante fue cuestionada por su comportamiento. Ante esto ella no se quedó callada y les respondió.

“Con la cabeza más fría , y analizando lo sucedido, hay mucha gente que no conoce mi personalidad al 100%, que no conoce mi carrera, o creen que me conocen solo por haberme visto crecer en televisión y en esta industria. He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo, etc. Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita, STOP”, empezó su descargo Danna Paola.

“La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera, y la humildad es lo más importante para esta carrera, pero sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento”.





“Los últimos 2 años he aprendido a no quedarme callada nunca más, y sí, el que mi trabajo, personaje, canción o experiencias me hayan dado herramientas para encontrar esa fuerza y voz que me faltaba, sí. Y por eso aprendí a que no me subestimen nunca más, ni por ser mujer, ni por estar joven, porque sé cuánto me ha costado llegar hasta donde estoy”, finalizó su comunicado que compartió en sus historias de Instagram.





¿Por qué Danna Paola se enojó con Gibrán en “La Academia”?

Luego de finalizar las grabaciones de la tercera temporada de la serie de Netfix, ‘Élite’, Danna Paola regresó a México para formar parte del programa de “La Academia”, donde ella se desempeña como jueza del reality.

La actriz y cantante mexicana se encarga de dar algunas críticas para que los participantes mejoren y continúen en la competencia. Lamentablemente, no todos los concursantes aceptas estas sugerencias de buena manera.

Uno de ellos es Gibran, quien le dijo a Danna Paola que era una “cu**ra” porque les daba malas críticas en sus participaciones. Ante esto, la popular Lu de ‘Élite’ señaló que jamás permitirá que la llamen de una forma grosera.

“A partir de este domingo retiro mi crítica para ti y para Francely (otra integrante) (…) Yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí por darte mis críticas no me quiero ni imaginar cómo hablas de Francely”, dijo Danna Paola.

“Yo no vine aquí a ser tu amiga o a decirte lo que realmente quieres escuchar... Así que hay una persona que realmente admiro mucho dentro del teatro musical (Lola Cortés), alguien que tenía una frase muy bonita que la verdad amaba de broma, pero creo que en este momento la amerita y no sé qué opina el público, pero ya no voten por él´”, señaló la cantante.