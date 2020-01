Aracely Arámbula sale en defensa de Danna Paola tras las críticas hacia la cantante

Aracely Arámbula se tomó muy en serio su papel de “Altagracia” en 'La Doña' y salió defender a Danna Paola de la críticas como todo una madre. Además de pedir que nadie se meta con la intérprete de ‘Oye Pablo’ porque “Con las Sandoval nadie se mete!”.

Cabe señalar que, en la telenovela de Telemundo, ‘La Doña’, Danna Paola interpreta a “Mónica”, la hija de “Altagracia”, personaje que le da vida Aracely Arámbula. Esta es una de las razones por las que vemos a las actrices mexicanas más unidas que nunca en Instagram.

Este lunes 13 de enero en las pantallas de Telemundo se estrenará ‘La Doña 2’ y Aracely Arámbula junto a Danna Paola y todo el elenco de la telenovela se reunieron para ver el primer capítulo de esta temporada.

“Hola a todos, miren con quién estoy con mi Dannita (…) “Con las Sandoval nadie se mete!”. Mucho cuidado con haciéndole hacer nada a mi hijita. No le hagan nada. Ese muchachito me las va a pagar porque se le va a aparecer “Altagracia Sandoval”. Mucho cuidado y no se metan con las Sandoval”, fue el divertido vídeo que publicó la ex de Luis Miguel en Instagram.

Pero además de este vídeo, Arámbula le dedicó unas tiernas palabras a Danna Paola y le dijo lo feliz que estaba de trabajar con ella.

“Muy Felices y listas ya para volver con ustedes !!! mi Danis bella me alegra tanto poder tenerte en nuestra segunda temporada y lograr unas escenas tan intensas y bonitas como ahora nos tocó vivirlas, y para que las disfruten todos ustedes tanto como nosotras. Me encanta que seas mi hija, te quiero mucho y deseo que ese enorme talento que tienes te llene de mucho ÉXITO más y de maravillosos momentos en tu vida tienes TODO y más para seguir triunfando y cosechando ÉXITOS. Y no hagas caso pura #Malafama”, fue el mensaje que le dejó la actriz mexicana.