Danna Paola cuenta cómo llegó su “mala fama” [VIDEO]

Este domingo, en el canal de YouTube de “Peluche en el Estuche” se estrenó la divertida entrevista que le hizo ‘El Escorpión Dorado’ a Danna Paola.

En esta entrevista, Danna Paola se sinceró con el conductor enmascarado y lo convirtió en su psicólogo. Por ello, ‘El Escorpión Dorado’ le preguntó a la actriz mexicana cómo es que llegó su “mala fama”.

“Mi mala fama comienza unos años atrás, cuando era una niña y aún no descubría el nivel de maldad que podía haber dentro de mi ser. El día que acorralé a Ludoviko Peluche y le dije que no se metiera conmigo porque yo era María Belén y venía a la tierra a ser el bien”, empezó bromeando y recordando sus inicios en la actuación.

“Después llegó Antonella a mi vida, alguien que me traumó mucho, porque me hacía bullying porque yo era fea. Después existieron la pubertad, los cirujanos y de repente boom”.

“Tantos años de acumular y que me he aguantado todas esas cosas, pues llegó un momento en el que de repente escucho una palabra que me enciendo”, vuelve a bromear en referencia a su pelea con el concursante de ‘La Academia’, Gibran.

“Es algo feo, porque yo nunca he sido culera con nadie más que en las telenovelas o en este caso como Lú (se refiere a su personaje en Élite de Netflix). Que por cierto, ella sí es una “skinny bitch” y es muy mala persona, pero tiene su merecido. Yo no soy así”, aclaró la actriz de 24 años.

Danna Paola aclara si su pelea con Gibran fue armada

‘El Escorpión Dorado’ le preguntó a Danna Paola si la pelea que tuvo con el participante de ‘La Academia’ fue armada y ella no tuvo problemas en responderle.

“Yo me sé defender (…) Como que uno agarra fuerzas y es el momento ideal para hablar. No me importó de estar a nivel nacional ni decir el esto o lo otro, porque yo no tengo comunicación con ella. Yo no puedo salir del foro y decirle : “oye ven tantito, tú y yo nos vemos a la salida””.

“Soy una mujer muy auténtica. No me hagas enojar, pero creo que he sido muy honesta siempre. Nunca le he faltado el respeto a nadie, entonces creo que viene por ahí”. “Fue verdad, no fue para show. A mí me enseñaron ese mismo día el vídeo, entonces yo dije: “ah no, no puedo empezar mal el año”, respondió la popular Lú de ‘Élite’.

Danna Paola canta y baila el tema que le hicieron sobre su pelea con Gibran

La actriz, cantante, modelo y compositora mexicana se rió de que le crearan memes y se animó a bailar el tema que le hicieron sobre su pelea con Gibran.