El día que Thalía se puso celosa de Itatí Cantoral por opacarla como Soraya

Itatí Cantoral habló sobre muchos temas de su pasado y el éxito de Soraya Montenegro, su personaje de los años 90. Estas revelaciones lo hizo cuando estuvo como invitada este fin de semana en el programa de televisión “El minuto que cambió mi destino” con Gustavo Adolfo Infante.

La exesposa de Eduardo Santamarina contó que cuando grababa la telenovela ‘María, la del barrio’, Thalía se puso celosa y se molestó con ella.

Según reveló Itatí Cantoral, ella había realizado las pruebas para ser la protagonista de la telenovela; sin embargo, el productor Valentín Pimpstein la eligió como la inolvidable villana en la que se convirtió.

“Me pusieron una peluca negra súper larga, todo un día; sabía que era algo importante, me ensuciaban toda, nombre, creí que me iban a lanzar. Luego me dijo Valentín: 'mijita, tú serás la villana. Serás Soraya'!”, contó la actriz mexicana.

Cantoral también señaló que su personaje de Soraya, el cual murió en una escena, “tuvo que ser revivido”. Asimismo, reveló por qué un día Thalía se molestó con ella.

“¡Me dijo que me llevé la novela! Me dijo que me haría un disco porque era amigo de Emilio Estefan y me dijo que me iban a revivir en la novela. Me dijo que me darían cierta cantidad de dinero...¡Thalía se enojó un poco! Yo me puse inmensamente feliz”, dijo la hija del fallecido catautor Roberto Cantoral.

¿Qué fue de Itatí Cantoral después de su éxito como Soraya?

Itatí Cantoral ha continuado actuando y ha participado en telenovelas en otros países, como Estados Unidos y Colombia.

La escena en la que Soraya agrede a Alicia y le dice “maldita lisiada”