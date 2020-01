Jennifer Aniston y su emotiva reacción al escuchar discurso ganador de Brad Pitt [VIDEO]

Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron la sensación en la entrega de Globos de Oro 2020, debido a que toda la prensa internacional puso sus ojos en ellos para ver cuál era su reacción ante el inminente reencuentro en dicha premiación.

Jennifer Aniston llegó imponente a la entrega de premios con un vestido total black imponente que destacaba su increíble figura, mientras que Brad Pitt lució muy formal con su terno, convirtiéndose ambos en unos de los mejores vestidos de los Golden Globes 2020.

Muchos esperaron que ambos actores se saludaran; sin embargo, lamentablemente ese momento icónico no llegó a concretarse. Sin embargo, ambos protagonizaron unos segundos de emoción cuando el actor subió al escenario a recibir el premio por Mejor Actor de Reparto gracias a su participación en Once Upon a time in Hollywood.

Whoever seated Jennifer Aniston behind Leonardo DiCaprio was genius https://t.co/JlYhvZ4HUW — Toni Claerhout (@toniixoxo) January 6, 2020

Durante el discurso de Brad, Jennifer no dejó de mirarlo ningún momento, provocando que muchos de sus seguidores aprovechen las redes sociales para compartir el emotivo momento en fotografías y destacando los ojos brillosos con los que la actriz miraba a su expareja.