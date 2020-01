Globos de Oro 2020: Kit Harington y Rose Leslie pasean juntos por la alfombra roja [FOTOS]

Bien acompañado. Kit Harington asistió a los Globos de Oro 2020 junto a su esposa Rose Leslie, quien se convirtió en su pareja desde que se conocieron en el set de “Game of Thrones”. El actor británico se encuentra nominado en la categoría a Mejor actor de la televisión por su desempeño como Jon Snow en la última temporada de la serie de HBO.

Ambos actores llevaron el romance que vivieron en la pantalla chica a la vida real, pues se enamoraron mientras Harington interpretaba al valiente Jon Snow y Lesli, a la salvaje Ygritte. Ellos contrajeron matrimonio el 2018, tras seis años de relación, aunque recién oficializaron su enamoramiento en el 2016.

Junto a su esposa en la alfombra roja, el actor bromeó acerca de ser el único nominado del elenco de “Game of Thrones”. “Parece que soy el solitario del trono. Me veo a mí mismo sentado en una mesa como el solitario”, comentó antes de la premiación de los Globos de Oro 2020.

“No esperaba que me nominen. Creí que la serie sería nominada. Cada vez que me voy a despedir de 'Game of Thrones' algo sale que me recuerda a la serie. Este es uno de esos momentos”, sostuvo el actor británico.

Recordemos que kit Harrigton competirá por el premio a Mejor Actor en Serie de Tv con: Brian Cox ("Succession"), Rami Malek ("Mr. Robot"), Tobias Menzes ("The Crown") y Billy Porter ("Pose").