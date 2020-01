Globos de Oro 2020 EN VIVO: Scarlett Johansson, Brad, Jennifer Aniston y más en la Alfombra Roja

Ver EN VIVO los Globos de Oro 202 | Conoce la lista de ganadores de los Golden Globes 2020 que se llevará a cabo este domingo 5 de enero en el Beverly Hilton Hotel, en Los Ángeles.

Es la edición número 77 de los Globos de Oro organizado por a Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, esta entidad escogerá los mejor de las producciones televisivas y cinematográficas del año, donde Netflix cuenta con grandes nominados.

If you're looking for a sign to watch the HFPA Presents Globes Red Carpet LIVE... it's HERE. The show starts tonight at 6P ET/3P PT on Facebook. Don't miss a single second of Hollywood's Party of the Year™! pic.twitter.com/hGVxWpWMzq

Los Globos de Oro 2020, considerados como uno de los eventos más importantes del mundo, se trasmitirá vía TNT en cable. En Claro estará disponible en el canal 22 y a través de Direct TV, la señal llegará al canal 502. Por su parte, Movistar lo trasmitirá vía TNT en el canal 102.

También podrás seguir todas las incidencias de los premios Globos de Oro 2020 vía ONLINE en la plataforma digital de TNT Go.

It's here! It's here! The #GoldenGlobes Red Carpet opens in just a few hours! Skip over to https://t.co/LjO4V0j2a2 and follow @giphy during the show to see all your favorite reactions in real time. Don't miss a single memory, starting TODAY at 6P ET/3P PT. pic.twitter.com/2qtWBPlVLo