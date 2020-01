Jennifer Aniston y Brad Pitt se lucen por primera vez ante cámaras en los Globos

¡Lo que todos esperaban! Brad Pitt y Jennifer Aniston se lucieron en público juntos luego de ser visto por última vez hace 15 años cuando se separaron en medio de rumores de infidelidad del actor con Angelina Jolie.

Sin embargo, los intérpretes de Sr. y Sra. Smith se divorciaron y el actor retomó su amistad con la protagonista de Friends, siendo el recuentro ante cámaras en los Globos de Oro 2020.

Jennifer Aniston y Brad Pitt nominada a los Globos de Oro

Definitivamente la 77°edición de los Golden Globe que se celebra en The Bervely Hilton reunió un momento épico que todos los fanáticos de la expareja más queridas desean ver pronto.

Pues, la estadounidense asistió al evento de la séptima gala de arte tras ser nominada a Mejor Actriz en comedia por su papel en The Morning Show mientras el protagonista de Troya se encuentra en la categoría de Mejor Actor de Reparto con 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Foto: AFP

Reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston

El instante más emocionante durante el evento ocurrió cuando en la Alfombra Roja el presentador Ryan Seacrest dio pase a Aniston, deslumbrando con su hermoso vestido. Pero previo a subir las escaleras para conversar se cruzó con Brad Pitt quien lucía un traje negro y unos lentes. Además, informaron que estuvieron conversando unos minutos antes la expareja sin inconvenientes como dos buenos amigos.

A su vez, de acuerdo a una fuente cercana a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood la expareja estarán sentados en mesas cercanas, según se difundió en Daily Mail.

Foto: AFP

“Brad y Jen están a pocos metros de distancia para la transmisión. Se sentarán en mesas separadas, pero esas mesas están una al lado de la otra. La HFPA sabe que ellos atraerán toda atención durante la noche".

Brad Pitt se encuentra con otra exnovia

Brad Pitt y el evento del encuentro con sus exnovias. No solo se vio con Jennifer, también estuvo cerca a Taryn Ryder y como parte de su personalidad se lo con una sonrisa pícara esperando su turno para ser presentado.

Hace casi 18 años, Brad Pitt y Jennifer Aniston caminaron juntos por la alfombra roja en la 59° entrega anual de los Golden Globe Awards. La actriz había recibido su primera nominación por su papel de Rachel Green en la exitosa serie de televisión Friends, y Pitt estaba allí para apoyarla.

Vídeo - Brad Pitt habló de su relación Jennifer Aniston