Conoce a los famosas que contraerán matrimonio este 2020 [FOTOS]

Uno de los momentos más esperados por muchas mujeres es el día de su boda. Por ello, Adamari López, Jennifer López, Karol G, entre otras famosas no han sido la excepción y esperan llegar pronto al altar este año.

Aunque muchas de las artistas ya han contraído matrimonio, decidieron apostar por el amor una vez más y sin inconvenientes anunciaron su compromiso. ¿Qué otras actriz o cantante se casará?

1. Adamari López y Tony Costa

La intérprete de 'Amigas y rivales' tiene una relación estable con el padre de su hija hace ocho años. Aunque convive con Tony Costa y son una familia, desean formalizar su compromiso este año con una boda formal .

La pareja se conoció durante la pista de baile en 'Mira quién baila 2011' sin darse cuenta, pues, el beso que se dieron bailando inició el amor que hasta ahora siguen juntos.

2. Jennifer López y Alex Rodríguez

Una de las mujeres icono de la industria de Hollywood en la música y actuación es J.Lo, después de haberse casado en otras oportunidades pensó que ya no lo haría de nuevo. Sin embargo, desde que conoció a Alex Rodriguez en 2014, ella se acercó a saludarlo en un restaurante, conversaron y desde ese instante no se separan.

El beisbolista y Jennifer celebraron la fiesta de compromiso con la presencia de sus hijos. La empresaria espera llegar al altar, “en una iglesia. Nunca me he casado en una iglesia y he estado casada tres veces”, expresó en su clip de su cuenta d Youtube.

3. Karol G y Anuel AA

La colombiana de música urbana se enamoró de Anuel AA luego que trabajaron juntos en el videoclip 'Culpables' y él quedara impactado con Karol G. Por eso, sin pensarlo comenzaron a salir en 2018 confirmando su romance con un romántico beso en un concierto.

A través de sus redes sociales suelen demostrar la complicidad que tienen, mientras el puertorriqueño suele publicar fotografías de ambos, confirmando que este año se casan.

4. Estefanía Villareal

La actriz de la exitosa novela juvenil 'Rebelde', anunció su romance recién el año pasado a través de su plataforma digital. "Happy birthday my love. I love you from here to the moon". Por su parte, él es su día también hizo lo respectivo.“Feliz cumpleaños, mi amor. ¡Tengo tanta suerte de haberte conocido! Trajiste alegría a mi vida”.

En octubre del año pasado, Gigi Schwartz sorprendió a Estefanía preguntándole si quería casarse con él con un hermosos anillo. Ante ello, la mexicana respondió, "como las aguas cubren el mar, tu amor me cubre dije que sí, y todo lo haría con él. Feliz de hacerlos parte de mi historia”.

5. Emma Stone y Dave McCary

La intérprete de Hollywood Emma Stone se comprometió con Dave McCary quien lo conoció durante las grabaciones de Saturday Nigth Live en 2016, tras tener meses saliendo confirmaron su relación al aparecer en la alfombra roja de SAG Awards.

La futura boda se confirmó cuando el guionista de la serie compartió en sus redes una fotografía donde ambos sonreían y ella mostraba su anillo. Esperemos conocer pronto la organización de la fiesta aunque son reservados.

6. Odalys Ramírez y Patricio Borghetti

Los actores mexicanos se conocieron en el programa Israel Jaitovich, pero luego de dos años Patricio recién se animó a pedirle su número telefónico. Después que ella terminara con su novio, el actor mexicano recién se animó a invitarla a cenar.

Aunque ya tienen dos hijas y tiene nueve años de romance, Odalys escuchó la propuesta de matrimonio en su cumpleaños 46. "Después de nueve años todavía me pareces un milagro. Tengo mucha suerte de tenerte. Tenemos una familia increíble".