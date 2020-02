Ricardo Montaner se casa por sexta vez: "Estoy más enamorado que nunca"

Ricardo Montaner se casó por sexta vez con su amada esposa y madre de sus hijos. Aunque no es la primera vez que se casa con ella, el cantante confesó que sintió como si fuera la primera vez.

"Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocioné tanto o más que la primera ... ¿porque será?... Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún. Creo en el matrimonio y en el para siempre", escribió el romántico cantante en su cuenta de Instagram.

La estrella latina lleva casado con sus esposa Marlene Rodríguez más de treinta años.

“Nos casamos el 26 de agosto, nos vamos a casar de nuevo, he tomado unas vacaciones del 20 hasta el 27 en Santorini. Los que van a oficiar el acto van a ser Mau, Ricky y Eva. Ellos han preparado el matrimonio y a la vez van a ser de pastores. Va ser bellísimo”, relató previo a la boda.

El cantante llegará a Lima este sábado 31 de agosto para brindar un esperado concierto en el Plaza Arena del Jockey.

“Creo que tengo entre 3 o 4 años que no cantó en Lima, así que me da una alegría enorme. Cuanto tiempo yo toqué las puertas de Perú a comienzos de mi carrera, cuando apenas empecé en festivales por todo el Perú. Así que cada vez que me dan la noticia de que voy a Lima, me pongo muy contento”, dijo el cantante.

Hijos de Ricardo Montaner

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez tienen una larga y estable relación, la cual dio 5 frutos, todos sumergidos en el mundo artístico: Evaluna Montaner, Mauricio Montaner, Alejandro Montaner, Hector Montaner y Ricardo Andrés Montaner.

¿Cuál es la nacionalidad de Ricardo Montaner?

Héctor Eduardo Reglero Montaner (Avellaneda, Buenos Aires;​ 8 de septiembre de 1957), más conocido por su nombre artístico Ricardo Montaner, es un cantautor argentino inmigrante en Venezuela.