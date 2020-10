Mujeres narraron el duelo entre Grau vs. Binacional por primera vez

En el Perú, el fútbol no tiene límites y hoy miércoles 7 de octubre tuvo dos compromisos de la fecha 15 del Torneo Apertura, en el cuál se enfrentaron Alianza Lima vs. Sport Boys y Atlético Grau vs. Binacional.

Ambos partidos obtuvieron un empate como resultado. Asimismo, el duelo de Atlético Grau vs. Binacional ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol peruano, ya que la transmisión fue narrada por un grupos de mujeres en DIRECT TV.

Las encargadas de la transmisión fueron Rosa María Muñoz (narración), Talía Azcárate (comentarios) y Camila Zapata (incidencia a ras de cancha). Del mismo modo, se encargarán de la emisión este 9 de octubre en el duelo de Deportivo Llacuabamba vs. Sport Huancayo.

"Estamos entusiasmadas de poder compartir juntas, por primera vez, la mesa de conducción. Para nosotras es importante el mensaje que brindaremos a toda la afición: el fútbol es de todos, sin géneros de por medio".

"Grandes caminos se abren para toda la nueva generación de talentos femeninos, dentro y fuera de la cancha de fútbol", mencionó Azcárate.

Universitario de Deportes ganó el Torneo Apertura

El Club Universitario de Deportes se coronó en el Torneo Apertura tras su triunfo por 3-1 ante UTC el pasado 5 de octubre.