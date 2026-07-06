Sismo en Perú HOY, 6 de julio de 2026: Detalles del último temblor registrado por el IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Recientemente, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) detectó diversos temblores en varias partes del territorio, con mayor incidencia en las zonas sur y norte. Dada esta situación, la institución sugiere a la ciudadanía y a las autoridades regionales y locales implementar medidas de prevención ante posibles sismos significativos en el país.
Números de emergencia disponibles a nivel nacional
Sismo en Perú HOY, 6 de julio de 2026
Sismo en Lima
REPORTE SÍSMICO:
IGP/CENSIS/RS 2026-0421
Fecha y Hora Local: 06/07/2026,09:36:23
Magnitud: 3.6
Profundidad: 58 km
Latitud: -11.83
Longitud: -77.27
Intensidad: III Ancón
Referencia: 13 km al SO de Ancón, Lima - Lima
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266 0481