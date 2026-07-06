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Sismo en Perú HOY, 6 de julio de 2026: Detalles del último temblor registrado por el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha alertado sobre varios temblores en el país e instó a tomar precauciones.

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    Sismo en Perú HOY, 6 de julio de 2026: Detalles del último temblor registrado por el IGP
    Sismo en Perú HOY, 6 de julio de 2026: Detalles del último temblor registrado por el IGP
    Sismo en Perú HOY, 6 de julio de 2026: Detalles del último temblor registrado por el IGP

    Recientemente, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) detectó diversos temblores en varias partes del territorio, con mayor incidencia en las zonas sur y norte. Dada esta situación, la institución sugiere a la ciudadanía y a las autoridades regionales y locales implementar medidas de prevención ante posibles sismos significativos en el país.

    Números de emergencia disponibles a nivel nacional

    Sismo en Perú HOY, 6 de julio de 2026

    10:45
    6/7/2026

    Sismo en Lima

    REPORTE SÍSMICO:

    IGP/CENSIS/RS 2026-0421

    Fecha y Hora Local: 06/07/2026,09:36:23

    Magnitud: 3.6

    Profundidad: 58 km

    Latitud: -11.83

    Longitud: -77.27

    Intensidad: III Ancón

    Referencia: 13 km al SO de Ancón, Lima - Lima

    • Central policial: 105
    • Bomberos: 116
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas médicas): 113
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)
    • Cruz Roja Peruana: 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Sismo en Perú HOY, 6 de julio de 2026: Detalles del último temblor registrado por el IGP
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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