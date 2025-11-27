MIA Beauty Bar una nueva propuesta de retail de belleza en el Perú

PATROCINADO

La nueva propuesta llega con un espacio moderno, asesoría personalizada y herramientas digitales como el virtual try-on.

MIA Beauty Bar abrió su primera tienda en Perú con un concepto innovador. Fuente: Difusión.

La belleza, maquillaje y skincare se han convertido en formas de expresión que combinan bienestar, creatividad y confianza. Cada vez más personas exploran distintas rutinas y productos para descubrir el que mejor se adapta a su estilo, tipo de piel y preferencias.

Porque la belleza se vive de muchas formas, MIA Beauty Bar presenta un nuevo espacio creado para explorarla. El 26 de noviembre, la marca abrió sus puertas en Real Plaza Puruchuco, presentando un ambiente auténtico y moderno.

Un nuevo espacio para la belleza

Durante la apertura, creadoras de contenido y figuras vinculadas al rubro de belleza como Tati Calmell, Ivana Yturbe, Korina Rivadeneira, Carol Reali y Natalia Merino recorrieron la tienda y conocieron más de la propuesta de MIA Beauty Bar.

Entre las categorías disponibles se encuentran:

Maquillaje

Cuidado de la piel

Dermocosmética

Cuidado capilar

Fragancias

Accesorios

La tienda está pensada para que los usuarios puedan conocer de cerca los productos, recibir atención personalizada y descubrir nuevas marcas de acuerdo con sus preferencias y rutinas.

Tecnología innovadora en un solo lugar

Uno de los elementos distintivos de MIA Beauty Bar es la incorporación del virtual try-on, una herramienta que permite visualizar digitalmente cómo lucen algunos productos antes de comprarlos.

Influencers e invitados probaron cada uno de los productos. Fuente: Difusión.

Actualmente esta función está disponible en tienda y próximamente en la plataforma web de la marca.

Catálogo exclusivo de MIA Beauty Bar

El catálogo de la tienda incluye marcas locales e internacionales que destacan dentro del mercado de belleza. Algunas de ellas son:

Marcas peruanas: Lou Botanicals, La Doré, Alma Bonita

Lou Botanicals, La Doré, Alma Bonita Marcas prestige: Clarins, Shiseido, Carolina Herrera, Rabanne, Revitalash

Clarins, Shiseido, Carolina Herrera, Rabanne, Revitalash Marcas de K-Beauty: Tocobo, Skin1004, Medicube, Tirtir, Rom&nd, Round Lab

La selección considera diferentes tipos de piel, estilos, necesidades y rangos de precios, con el fin de ofrecer variedad y alternativas para distintos perfiles de consumidoras.

En lo que resta del año, la marca planea abrir cuatro tiendas en total, dos en Lima y dos en provincias. A la par, lanzará un e-commerce innovador que replicará la misma experiencia cercana y positiva del espacio físico.