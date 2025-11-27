MIA Beauty Bar una nueva propuesta de retail de belleza en el Perú

MIA Beauty Bar una nueva propuesta de retail de belleza en el PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La belleza, maquillaje y skincare se han convertido en formas de expresión que combinan bienestar, creatividad y confianza. Cada vez más personas exploran distintas rutinas y productos para descubrir el que mejor se adapta a su estilo, tipo de piel y preferencias.
Porque la belleza se vive de muchas formas, MIA Beauty Bar presenta un nuevo espacio creado para explorarla. El 26 de noviembre, la marca abrió sus puertas en Real Plaza Puruchuco, presentando un ambiente auténtico y moderno.
Un nuevo espacio para la belleza
Durante la apertura, creadoras de contenido y figuras vinculadas al rubro de belleza como Tati Calmell, Ivana Yturbe, Korina Rivadeneira, Carol Reali y Natalia Merino recorrieron la tienda y conocieron más de la propuesta de MIA Beauty Bar.
Entre las categorías disponibles se encuentran:
- Maquillaje
- Cuidado de la piel
- Dermocosmética
- Cuidado capilar
- Fragancias
- Accesorios
La tienda está pensada para que los usuarios puedan conocer de cerca los productos, recibir atención personalizada y descubrir nuevas marcas de acuerdo con sus preferencias y rutinas.
Tecnología innovadora en un solo lugar
Uno de los elementos distintivos de MIA Beauty Bar es la incorporación del virtual try-on, una herramienta que permite visualizar digitalmente cómo lucen algunos productos antes de comprarlos.
Actualmente esta función está disponible en tienda y próximamente en la plataforma web de la marca.
Catálogo exclusivo de MIA Beauty Bar
El catálogo de la tienda incluye marcas locales e internacionales que destacan dentro del mercado de belleza. Algunas de ellas son:
- Marcas peruanas: Lou Botanicals, La Doré, Alma Bonita
- Marcas prestige: Clarins, Shiseido, Carolina Herrera, Rabanne, Revitalash
- Marcas de K-Beauty: Tocobo, Skin1004, Medicube, Tirtir, Rom&nd, Round Lab
La selección considera diferentes tipos de piel, estilos, necesidades y rangos de precios, con el fin de ofrecer variedad y alternativas para distintos perfiles de consumidoras.
En lo que resta del año, la marca planea abrir cuatro tiendas en total, dos en Lima y dos en provincias. A la par, lanzará un e-commerce innovador que replicará la misma experiencia cercana y positiva del espacio físico.
[PUBLIRREPORTAJE]