Mujeres y seguridad digital: cómo protegerse en el mundo del juego online

El entretenimiento digital en Perú ha cambiado los hábitos de consumo, con un aumento en el uso de plataformas de juego y apuestas online, especialmente entre mujeres.

La educación digital se presenta como la clave para empoderar a las mujeres. Fuente: Difusión.

En los últimos años, el entretenimiento digital ha transformado los hábitos de consumo en Perú. Las plataformas de juego online, casinos virtuales y aplicaciones de apuestas deportivas forman parte de esta revolución silenciosa que ha ganado terreno en celulares, tablets y laptops. Sin embargo, este crecimiento acelerado no siempre viene acompañado de garantías para el usuario, y mucho menos para las mujeres, quienes enfrentan desafíos específicos en este nuevo entorno digital.

La seguridad, la privacidad y la protección de datos son temas clave para entender cómo las mujeres peruanas pueden interactuar con el mundo del juego online de forma segura, empoderada y consciente.

Entretenimiento en clave femenina

Durante mucho tiempo, el juego online fue percibido como un espacio predominantemente masculino. Pero eso ha cambiado. Hoy, miles de mujeres peruanas participan activamente en plataformas digitales de entretenimiento que van desde juegos de habilidad y trivia hasta apuestas deportivas y tragamonedas virtuales.

Ya sea por curiosidad, distracción o incluso por el atractivo de ganar dinero, cada vez más mujeres acceden a estas plataformas. Sin embargo, muchas lo hacen sin contar con información clara sobre sus derechos como consumidoras digitales ni sobre los riesgos asociados a estas actividades.

Desde la falta de regulación en algunas plataformas, hasta la exposición de datos personales, el juego online plantea preguntas urgentes que merecen respuestas enfocadas en género y protección.

Riesgos digitales con rostro femenino

Aunque los riesgos del mundo digital afectan a todas las personas, diversas investigaciones coinciden en que las mujeres pueden ser especialmente vulnerables a ciertos tipos de amenazas en línea. En el caso de las plataformas de juego, esto puede incluir desde acoso en chats integrados hasta estafas disfrazadas de promociones o bonos especiales dirigidos a usuarias desprevenidas.

Además, la privacidad suele ser un área desatendida. Muchas plataformas recopilan datos personales sin consentimiento explícito o con políticas de privacidad poco claras, exponiendo a los usuarios a filtraciones, rastreo de actividad o incluso venta de información a terceros.

Según este artículo sobre la protección del consumidor digital en el juego online peruano, es urgente que las mujeres cuenten con espacios informativos y mecanismos claros para hacer valer sus derechos cuando la diversión digital involucra dinero, datos personales o decisiones de riesgo.

¿Estás jugando en una plataforma segura?

Una de las primeras cosas que una usuaria debe verificar antes de jugar online es si la plataforma está licenciada por el Estado peruano. Desde 2023, MINCETUR regula formalmente a los operadores de juego digital, lo que implica que deben cumplir con requisitos de seguridad, protección de datos y juego responsable.

Las plataformas reguladas son más seguras porque:

Protegen tus datos personales mediante cifrado.

Ofrecen canales de atención y reclamos.

Cuentan con mecanismos para prevenir el juego en menores.

Tienen políticas claras sobre depósitos, retiros y límites de juego.

Por el contrario, las plataformas no reguladas —muchas de ellas con dominios extranjeros— pueden no ofrecer ningún tipo de protección. Ahí, si hay un problema, el usuario queda completamente desprotegido.

¿Qué sucede con tus datos personales?

Uno de los aspectos más delicados del juego online es el tratamiento de los datos. Muchas usuarias entregan sin saberlo información como su número de celular, ubicación, historial de navegación, comportamiento de apuestas, e incluso datos bancarios. Esta información puede ser utilizada para fines publicitarios, manipulación del comportamiento o, en el peor de los casos, suplantación de identidad.

Recientemente, un caso emblemático expuso este riesgo a nivel nacional. El proyecto Worldcoin, que ofrecía criptomonedas a cambio del escaneo del iris, fue intervenido por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD). La entidad cuestionó la forma en que se recolectaban datos biométricos sin garantizar consentimiento informado. Como destaca la nota oficial publicada por la ANPD, el uso de nuevas tecnologías debe ir acompañado de principios claros de transparencia, ética y protección ciudadana.

Este caso funciona como advertencia: incluso cuando una plataforma parece moderna o innovadora, es necesario preguntarse qué hace con nuestros datos, y si realmente estamos aceptando compartirlos de manera consciente.

Mujeres informadas, mujeres protegidas

Informarse es la mejor herramienta de protección. Antes de registrarte en una plataforma de juego online, asegurate de cumplir con los siguientes criterios básicos de seguridad digital:

La plataforma debe estar registrada y regulada por MINCETUR.

Debe contar con políticas claras sobre privacidad y protecció n de datos.

Es fundamental que ofrezca canales oficiales de atenció n al cliente.

Debe permitir establecer límites de tiempo y dinero desde la propia aplicación.

Se recomienda utilizar solo conexiones seguras y protegidas, evitando redes Wi-Fi públicas.

Además, es fundamental nunca compartir datos personales por chat, redes sociales o correo electrónico, incluso si el contacto parece “oficial”. Las promociones o bonos que exigen fotos del DNI, selfies o comprobantes bancarios son señales de alerta.

El rol de la educación digital

A pesar de los avances, muchas mujeres aún enfrentan barreras de acceso a la educación digital. La brecha tecnológica de género sigue siendo una realidad en muchas regiones del país. En ese contexto, el Estado, los medios de comunicación y las propias plataformas tienen la responsabilidad de comunicar mejor los riesgos y las herramientas de protección disponibles.

En esta línea, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó una guía para prevenir fraudes digitales, dirigida a todos los usuarios. La iniciativa refuerza la importancia de conocer cómo operan los engaños en plataformas digitales y alerta sobre tácticas de phishing, ofertas sospechosas, y la protección de datos personales. Ver recomendaciones oficiales para prevenir fraudes digitales.

Derechos, datos y dignidad: tu poder para elegir

Que existan riesgos no implica que no se pueda disfrutar del entretenimiento digital. Tener opciones, regulaciones claras y plataformas seguras es parte del derecho que tienen las mujeres peruanas a consumir tecnología, ocio y experiencias online sin temor.

Cuando elegís dónde jugar, también estás eligiendo qué tipo de entorno digital querés respaldar: uno donde se protejan datos, donde los términos sean justos, y donde la privacidad no sea un precio extra.

El verdadero empoderamiento digital empieza por decidir consciente, informada, y saber que cada clic importa.