Presentamos Pandora Talisman: una oda a las monedas antiguas y a la identidad moderna

La nueva colección incluye doce diseños inspirados en inscripciones latinas, como "amor vincit omnia" y motivos potentes como lunas y estrellas, que cuentan historias de esperanza y crecimiento.

Este otoño, Pandora Talisman hace su debut, introduciendo una nueva y audaz dirección en el universo de joyería de la marca. Inspirada en monedas antiguas, la colección transforma símbolos atemporales en expresiones modernas de sí mismos. Cada pieza está elaborada para reflejar los valores que tiene, haciéndose eco del llamado de la campaña a usar las palabras por las que vives.

Este lanzamiento marca una sorprendente desviación de los códigos de diseño tradicionales de Pandora, ofreciendo una nueva estética basada en la narración, la textura y la belleza de la imperfección. Diseñado para resonar a nivel personal, Pandora Talisman invita a los usuarios a explorar sus propias identidades a través de piezas simbólicas que son profundamente significativas y visualmente distintas.

Doce diseños forman la base de la colección, grabados con inscripciones latinas como amor vincit omnia, 'el amor lo conquista todo' o per aspera ad astra, 'a través de las dificultades hasta las estrellas'. Junto con motivos poderosos (corazones, lunas y estrellas ), cada talismán de Pandora cuenta una historia rica en significado.

Los talismanes, elaborados en plata de ley y chapado en oro de 14 quilates, se pueden llevar solos o en capas. Fuente: Difusión.

Mientras que un diseño presenta nácar artificial y chapado en oro de 14 quilates para agregar profundidad y dimensión, la pieza más grande está finamente grabada con flechas, un símbolo sorprendente de esperanza, resistencia y crecimiento. La colección está elaborada en plata de ley, chapado en oro de 14k y acabados de metales mixtos, lo que permite combinaciones de estilo únicas.

"Pandora Talisman es más que una nueva colección, es una nueva forma de conectar, reflexionar y expresarse", dicen A. Filippo Ficarelli y Francesco Terzo, directores creativos sénior de Pandora. "Son portadores de memoria, reflejos de uno mismo y recordatorios suaves de que el significado es algo que hacemos nuestro".

Cada Pandora Talisman se puede usar individualmente o en capas juntas en dos collares de nuevo diseño, creados específicamente para la colección en plata de ley característica de la marca, así como en baño de oro de 14 quilates. También son compatibles con los collares Pandora ME, lo que permite a los usuarios aún más formas de construir su propia historia visual, un símbolo a la vez.

Pandora Talisman debuta esta temporada, transformando símbolos de monedas antiguas en joyas modernas que reflejan valores personales. Fuente: Difusión.

En línea con el compromiso de Pandora de defender la narración personal a través de la joyería, la campaña presenta talentos seleccionados para las historias que llevan. Cada rostro de la campaña representa los valores incrustados en los diseños de Pandora Talisman, recordándonos que la joyería no se trata solo de estética, sino de lo que nos define.

Acerca de Pandora

Pandora es la marca de joyería más grande del mundo. Las joyas acabadas a mano de Pandora, elaboradas con materiales de alta calidad, ofrecen infinitas posibilidades de personalización, lo que permite a las personas expresar su estilo personal a través de sus piezas. Comenzando como una pequeña joyería en Copenhague, Dinamarca, hace más de 40 años, hoy Pandora está presente en más de 100 países. Pandora está comprometida con el liderazgo en sostenibilidad y elabora todas sus joyas utilizando únicamente plata y oro reciclados, al igual que la empresa se ha propuesto reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en toda su cadena de valor para 2030.