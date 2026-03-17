¿Cómo ver las grandes ganadoras de los Oscar 2026 en streaming?

El domingo se entregaron los premios más prestigiosos de la industria del cine , que reconocen a las mejores películas, actuaciones y producciones del último año y “Una batalla tras otra” y “Pecadores” fueron las más galardonadas. A continuación, los detalles para verlas en streaming.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entregó este domingo sus galardones a lo mejor del cine del último año en la 98.ª edición de los Premios Oscar, que marcó el cierre de la temporada de premios.

Entre las grandes protagonistas de la noche, 'Una batalla tras otra' (One Battle After Another) y 'Pecadores' (Sinners), dos de las producciones más nominadas y de las favoritas de la temporada, resultaron ser las grandes ganadoras, con seis y cuatro estatuillas respectivamente.

Ambas películas están disponibles en el catálogo On demand de la plataforma de TV en vivo y streaming DGO, para verlas en cualquier momento y lugar desde una computadora, un teléfono celular, un Smart TV o una Tablet.

'Una batalla tras otra', dirigida por el aclamado Paul Thomas Anderson con un destacado elenco encabezado por Leonardo DiCaprio junto a figuras como Sean Penn y Benicio Del Toro, recibió reconocimientos como Mejor película, Mejor dirección (Paul Thomas Anderson), Mejor casting, Mejor actor de reparto (Sean Penn), Mejor edición y Mejor guión adaptado.

Por su parte, 'Pecadores', el thriller de Ryan Coogler, la siguió con varios premios incluido el de Mejor actor protagónico, por la destacada interpretación de Michael B. Jordan; Mejor fotografía, un reconocimiento histórico para Autumn Durald Arkapaw, al convertirse en la primera mujer en llevarse este galardón; Mejor guión original y Mejor banda sonora.

Estas películas también se pueden encontrar en la plataforma HBO Max, al igual que la ceremonia de la 98.ª edición de los Premios Oscar, que contó con la conducción del comediante Conan O’Brien en el emblemático Dolby Theatre, para revivirla en cualquier momento.

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