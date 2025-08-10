Crunchyroll anuncia llegada de nuevos animes: 'Mechanical Marie' y más alistan su ingreso al streaming

Crunchyroll sorprende revelando nuevos estrenos de anime para Latinoamérica, programados entre octubre de 2025 y 2026. La magia del anime regresa con fuerza.

Conoce los nuevos estrenos que tiene preparado Crunchyroll para los próximos meses | Foto: Crunchyroll

La magia del anime llegará recargada. Durante su panel en AnimagiC 2025, celebrado el 2 de agosto en el Congress Center Rosengarten de Mannheim, Alemania, Crunchyroll reveló una lista de títulos que pronto estarán disponibles para Latinoamérica, con estrenos programados entre octubre de 2025 y 2026.

Estrenos en octubre de 2025 de Crunchyroll

My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s

Akira Oda y sus compañeros son transportados a otro mundo con habilidades especiales… menos él, que recibe el modesto rol de “asesino”. Pero su poder pronto superará al de un héroe, desatando sospechas, traiciones y una huida contrarreloj.

This Monster Wants to Eat Me

Hinako vive tranquila junto al mar hasta que una sirena llamada Shiori llega para “protegerla” hasta que sea el momento perfecto para devorarla. Entre promesas inquietantes y afectos inesperados, Hinako empieza a soñar con otro destino.

The Warrior Princess and the Barbaric King

Tras siglos de guerra, la princesa Serafina es capturada por el temido Rey Bárbaro, quien sorprendentemente le propone matrimonio. La política, la pasión y los secretos podrían cambiarlo todo.

Mechanical Marie

Marie, una leyenda de las artes marciales, se oculta como robot para proteger al heredero de un conglomerado que odia a los humanos. Un peligro mortal y sentimientos prohibidos amenazan con revelar su verdadera identidad.

Plus-sized Misadventures in Love!