Crunchyroll anuncia llegada de nuevos animes: 'Mechanical Marie' y más alistan su ingreso al streaming

Crunchyroll sorprende revelando nuevos estrenos de anime para Latinoamérica, programados entre octubre de 2025 y 2026. La magia del anime regresa con fuerza.

    La magia del anime llegará recargada. Durante su panel en AnimagiC 2025, celebrado el 2 de agosto en el Congress Center Rosengarten de Mannheim, Alemania, Crunchyroll reveló una lista de títulos que pronto estarán disponibles para Latinoamérica, con estrenos programados entre octubre de 2025 y 2026.

    Estrenos en octubre de 2025 de Crunchyroll

    • My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s

    Akira Oda y sus compañeros son transportados a otro mundo con habilidades especiales… menos él, que recibe el modesto rol de “asesino”. Pero su poder pronto superará al de un héroe, desatando sospechas, traiciones y una huida contrarreloj.

    • This Monster Wants to Eat Me

    Hinako vive tranquila junto al mar hasta que una sirena llamada Shiori llega para “protegerla” hasta que sea el momento perfecto para devorarla. Entre promesas inquietantes y afectos inesperados, Hinako empieza a soñar con otro destino.

    • The Warrior Princess and the Barbaric King

    Tras siglos de guerra, la princesa Serafina es capturada por el temido Rey Bárbaro, quien sorprendentemente le propone matrimonio. La política, la pasión y los secretos podrían cambiarlo todo.

    • Mechanical Marie

    Marie, una leyenda de las artes marciales, se oculta como robot para proteger al heredero de un conglomerado que odia a los humanos. Un peligro mortal y sentimientos prohibidos amenazan con revelar su verdadera identidad.

    • Plus-sized Misadventures in Love!

    Yumeko sufre amnesia tras un accidente y su nueva personalidad alegre y segura empieza a transformar su vida laboral, amorosa y personal en una comedia romántica llena de giros.

    SOBRE EL AUTOR:
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

