La oscuridad vuelve a despertar, pese a la cancelación. Netflix no solo anunció oficialmente el esperado regreso de "Sandman" , una de sus producciones de fantasía más ambiciosas, sino también que sus nuevos episodios se dividirán en dos partes. Este será el último regreso de la serie al streaming, luego de ser cancelada por los problemas legales de su creador Neil Gaiman.

Para el cierre de esta serie, los fans recibirán un regalo extra: un episodio especial titulado "The Sandman Presents: Death – The High Cost of Living", que se podrá ver en Netflix el 31 de julio y estará centrado en Muerte, la entrañable hermana de Sueño, interpretada por Kirby Howell-Baptiste.