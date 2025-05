"Mi conversación telefónica con Alabora giró en torno al cierre de la plaza y a las marchas en ese momento. Si el fiscal me hubiera preguntado si nos habíamos reunido en medio de las investigaciones, hubiera dicho lo mismo. Cuando me interrogó si lo conocía como amigo, le dije que no. Como soy una persona conocida, me es imposible negarme a saludar a las personas.", explicó el actor conocido mundialmente por protagonizar "El sultán".