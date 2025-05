La carta a Carlitos de su madre que jamás olvidaremos: El día que "Rugrats" nos hizo llorar

Hay capítulos que se quedan grabados en la memoria, no por lo que hacen reír, sino por lo que logran conmover. El episodio del Día de la Madre en Rugrats no fue uno más: fue un golpe directo al alma. En medio de un especial alegre y festivo, la historia de Carlitos—un niño que no sabía por qué su mamá no estaba—nos reveló una verdad dolorosa, contada con la ternura que solo una serie animada podía lograr.