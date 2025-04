¿Qué fue de Jim Caviezel, actor de “La Pasión de Cristo” que aseguró haber visto a Dios?

A sus 56 años, Jim Caviezel sigue siendo una figura emblemática del cine gracias a su interpretación de Jesús de Nazaret en "La pasión de Cristo" (2004), dirigida por Mel Gibson. Su actuación no solo marcó su carrera, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del cine.​ Con varios éxitos en su espalda como "Sonido de Libertad", el actor ya ha confirmado su presencia en "Resurrección", secuela de "The passion of the Christ".