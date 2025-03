Kim Soo Hyun aceptó relación con Kim Sae Ron: TODO lo que dijo en su primera aparición pública

"Pensé qué habría sido si lo hubiera contado todo desde el principio. Quizás los fans que me querían y la familia de mi compañía no estarían tan mal. Cada vez que mi vida privada y la de la fallecida salían a la luz, pensaba en contarlo todo mañana para poner fin a esta situación infernal. Pero dudaba cada vez. ¿Afectará esa decisión a quienes me rodean? ¿Haré que todos se sientan mal?", agregó.