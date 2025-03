Esta dice lo siguiente: "Saero-Nero (apodo), tomé algo en París. Hoy no hay souvenirs, así que compré una postal y agarré un bolígrafo. Te quiero, Saero-Nero. Me haces sentir muy orgulloso, eres increíble. Lo lamentaré todos los días. YouTuber Kim Paris".

''Oppa, soy Sae Ron. Hoy recibí la carta de certificación de que tu empresa me está demandando. Dijiste que me darías tiempo suficiente, así que estoy trabajando duro, preparándome para volver. Te lo devolveré con un porcentaje de cada trabajo. 'No digo que no te lo devolveré, pero si de repente me pides 700 millones de wones (500 mil dólares) ahora mismo, realmente no puedo hacer nada. ¿De verdad tienes que llevarlo hasta el punto de una demanda? Por favor, sálvame… te lo ruego. Dame un poco de tiempo'', escribió.