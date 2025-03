Murió emblemático actor de "La familia Ingalls" a los 91 años: Melissa Gilbert le rindió tributo

"Jack se fue a estar con su novia, Irene, esta noche. No soportaba ni un segundo más sin ella. Dejaste una huella imborrable en este mundo, papá. Tu risa y la chispa en tus ojos al ver a tus seres queridos nos acompañarán para siempre", publicó Clay en Instagram el miércoles.

“La familia Ingalls ha perdido a uno de los suyos. Jack me enseñó a montar a caballo cuando era muy pequeña. Fue muy paciente conmigo. Nunca se negó cuando me le acercaba y le gritaba: '¿Podemos montar? ¡Por favor, por favor, por favor! Oh, Jack… dulce príncipe… que los ángeles te canten hasta tu descanso. Con cariño, tu Halfpint”, escribió.