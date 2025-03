Estrenos anime para abril 2025: todas la series que llegan a Netflix, Crunchyroll y más

Los fanáticos del anime tienen motivos para celebrar, ya que Crunchyroll, Netflix y más han revelado sus estrenos que llegarán en abril con grandes franquicias y esperados regresos. Desde emocionantes adaptaciones hasta secuelas, las plataformas ampliarán su catálogo con títulos que prometen atrapar a la audiencia.

Entre las novedades, destaca el lanzamiento de "Guilty Gear Strive: Dual Rulers" el 5 de abril y el estreno de "My Hero Academia: Vigilantes", el esperado spin-off que debutará el 7 de abril. Además, los seguidores de las historias de acción podrán disfrutar del regreso de "Fire Force" (Temporada 3) y "Bye Bye, Earth" (Temporada 2) desde el 3 de abril.

Estrenos anime de Crunchyroll

1 DE ABRIL

Once Upon a Witch's Death

Catch Me at the Ballpark!

2 DE ABRIL

The Beginning After the End

The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom

Please Put Them On, Takamine-san (LIDENFILMS)

3 DE ABRIL

WIND BREAKER, temporada 2 (CloverWorks)

Sinopsis: La idea de Sakura sobre lo que significa estar en la cima ha comenzado a cambiar. Después de hacer nuevos amigos y encontrarse con nuevos enemigos en su tiempo en la escuela secundaria, Furin, ha ganado una nueva perspectiva. Ahora, se mantiene firme como Capitán de Grado, luchando para proteger a los demás.

The Brilliant Healer's New Life in the Shadows (Makaria)

Exiliado como "inútil", Zenos, convierte la desesperación en desafío y abre una clínica secreta en las sombras de la ciudad. Con magia no registrada y sin igual, cura, consuela y rectifica injusticias, convirtiéndose en una leyenda en silencio. Pero a medida que su poder crece, incluso el palacio real comienza a notar su presencia.

4 DE ABRIL

Fire Force Temporada 3 (David Production)

Shinra y el equipo están a punto de descubrir el mayor secreto del mundo. Pero justo cuando las demás Compañías de Bomberos Especiales se unen para enfrentar el desastre inminente, Obi es capturado por el Ejército Imperial de Tokio, y la Compañía 8 es marcada como traidora. Perseguidos por el Imperio, deberán luchar por su cuenta para rescatar a Obi y detener a la Evangelista, mientras un nuevo asesino y el corrupto Capitán Burns bloquean su camino. Tráiler. El doblaje incluirá español.

Bye Bye, Earth Temporada 2 (LIDENFILMS)

Belle Lablac no encaja realmente como el único ser humano en un mundo lleno de animales antropomórficos. Sin colmillos, sin pelaje, sin escamas, sin garras. Solitaria y ansiosa por descubrir su origen, Belle emprende un viaje para encontrar respuestas a las preguntas de su corazón.

5 DE ABRIL

To Be Hero X (BeDream)

Black Butler -Emerald Witch Arc- (CloverWorks)

Sinopsis: Por orden de la Reina, el conde de 13 años, Ciel Phantomhive, y su leal mayordomo demoníaco, Sebastian Michaelis, abandonan el sombrío inframundo de la Inglaterra del siglo XIX y se dirigen al sur de Alemania para investigar una serie de muertes misteriosas. La leyenda dice que aquellos que entran en el Bosque de los Hombres Lobo están destinados a ser malditos, pero Ciel y Sebastian siguen adelante para descubrir la verdad.

SHOSHIMIN: How to Become Ordinary Temporada 2 (Lapin Track)

I've Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level Temporada 2 (Teddy)

Sinopsis: Azusa Aizawa es una poderosa bruja que finalmente alcanzó el nivel 99 y ahora se dedica a misiones más tranquilas. Desde viajes a la playa hasta un torneo de artes marciales, únete a las despreocupadas y conmovedoras aventuras de ocio de Azusa.

Anne Shirley (The Answerstudio)

En la hermosa Isla del Príncipe Eduardo en Canadá, una huérfana llamada Anne Shirley es enviada por error a Green Gables, el hogar de Matthew y Marilla Cuthbert. Sin embargo, deciden adoptarla, y Anne encuentra amistad, amor y felicidad en su nuevo hogar. Acompáñanos en la historia de una chica de corazón puro e imaginativa que crece, se va a la universidad y regresa a casa convertida en una mujer diferente. El doblaje incluirá español.

GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS (SANZIGEN)

I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire! (Quad)

Classic★Stars (Platinum Vision)

6 DE ABRIL

One Piece (Toei Animation) Regresa tras pausa

WITCH WATCH (Bibury Animation Studio)

The Gorilla God’s Go-To Girl (Kachigarasu)

My Hero Academia: Vigilantes (Bones Film)

ZatsuTabi -That’s Journey- (Makaria)

Summer Pockets (feel.)

8 DE ABRIL

The Shiunji Family Children (Doga Kobo)

10 DE ABRIL

A Ninja and an Assassin Under One Roof (SHAFT)

Our Last Crusade or the Rise of a New World Temporada 2 (Studio Palette)

11 DE ABRIL

Teogonia (Asahi Production)

12 DE ABRIL