“My Hero Academia: Vigilantes”: Fecha de estreno confirmada y dónde ver online el anime

El universo de My Hero Academia sigue expandiéndose y lo hace con un nuevo spin-off que promete emocionar a los fanáticos. "My Hero Academia: Vigilantes" , la precuela del popular anime basado en el manga de Kohei Horikoshi , llegará a Crunchyroll con episodios semanales a partir del 7 de abril de 2025 , el mismo día de su estreno en Japón.

Toho Co., Ltd. reveló un adelanto exclusivo donde se pueden ver nuevas imágenes y escuchar el tema de apertura oficial, titulado "Kekka Orai", interpretado por Kocchi no Kento, el artista detrás de la viral "Hai Yorokonde".