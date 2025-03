Ver "Si la vida te da mandarinas" cap 5 en español latino: Fecha y hora de estreno del kdrama

​La serie coreana "Si la vida te da mandarinas" ha llegado a Netflix, cautivando a la audiencia con una emotiva historia de amor y resiliencia ambientada en la pintoresca isla de Jeju. Protagonizada por las estrellas IU y Park Bo Gum, este kdrama promete convertirse en un favorito entre los amantes del género.​ En esta nota te cuento cuándo y a qué hora ver el capítulo 5 de "When the lifes give you tangerines".