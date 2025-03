"Buried Hearts", cap 5 en sub español completo: dónde ver el kdrama "Corazones destrozados"

El capítulo 5 de "Buried Hearts" se emite el viernes 7 de marzo de 2025 en SBS TV y Disney Plus en Corea del Sur. Puedes ver material exclusivo EN ESTE LINK, así como extractos de capítulos. En el caso de Perú y el resto de Latinoamérica, el kdrama se podrá ver en Disney Plus, pero por el momento no se ha revelado su fecha de lanzamiento.