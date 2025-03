Los dos primeros capítulos de "Daredevil: Born Again" ya están disponibles en Disney+ , y los fanáticos han celebrado el retorno de héroe enmascarado de Hell's Kitchen. Así también, han quedado sorprendidos con el final del episodio 2 , el cual fue dedicado Kamar de los Reyes . ¿Quién es y por qué no pudo ver el estreno de la serie de Marvel ?

El actor puertorriqueño de 56 años tuvo una larga carrera en la televisión estadounidense. Su papel en la telenovela de ABC, "One life to live" y su papel en los videojuegos Call of duty, Raúl Méndez, lo llevaron a la fama.