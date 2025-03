Stephanie Orué contó qué escena íntima de 'Django' desató su crisis matrimonial: "Le molestaba mi trabajo"

La actriz recordó que uno de los momentos más difíciles ocurrió tras la exhibición de una escena de desnudo en la película 'Django', lo que provocó un fuerte conflicto con su entonces esposo. “Una vez me dijo que le falté el respeto cuando hice un personaje. Yo me siento super orgullosa de todo lo que he hecho porque es mi trabajo”, afirmó la actriz.