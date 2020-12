Stephanie Orúe sobre su matrimonio: "Estoy emocionalmente desvinculada"

La actriz Stephanie Orúe quien se ha venido desempeñando como presentadora de Aprendo en casa durante la pandemia, ahora llama la atención por otro motivo, y es que la contó que se ha separado de su esposo, Adrián Sikorski.

Este sorprendente anunció lo dio en la última edición de Mujeres al mando, donde ella estaba participando del segmento ‘Dilema’ y donde tuvo que responder a varias preguntas. No obstante, una de las respuestas fue la que dejó boquiabiertos a los televidentes.

“¿Qué es lo que más quisieras hacer en estos momentos: Salir con amigos, salir a bailar, actuar en telenovelas, ¿salir a bailar o ver a su esposo?”, le preguntaron, y ella fue bastante honesta.

Tras lanzar es cuestionamiento, Maricarmen Marín y Giovanna Valcárcel jurarían que ella respondería que le gustaría ver a su pareja, pero Orúe rechazó está versión. “Las tres se han confundido, lo que quiero más en actuar en telenovelas”, aseguró.

Con estas palabras dejó desconcertadas a las conductoras, luego le preguntaron: “¿Stephanie Orúe está quizás soltera?”, a lo que la actriz peruana respondió: “Tampoco (tampoco) soltera, pero es un tema complejo debido a la época que estamos viviendo. Las cosas es mejor dejarlo ahí”.

Stephanie Orúe habla sobre su estado sentimental

Ante estas declaraciones, Stephanie Orúe dejó más dudas, así que continuaron preguntando, pero esta vez de manera más directa: “Stephanie, ¿Cuál es tu estado civil actualmente? ¿Soltera, comprometida, casada o separada?”.

Al escuchar la consulta, la también conductora de televisión reveló qué es lo que sucede con su matrimonio, y confesó que por el momento no mantiene ninguna relación con su esposo.

“Estoy separada literalmente porque físicamente no estamos hace más de dos años juntos, y emocionalmente quizás desvinculada un poco, pero claro, sigo casada. Como les digo, es un tema que está ahí. No es dramático. Ustedes saben que cuando las cosas están en calientes, mejor no hay que tocarlas porque nos podemos quemar”, dijo.