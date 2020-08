Stephanie Orúe venció al COVID-19: "Gracias a Dios, la vida y mi familia" | FOTO

¡Guerrera! Stephanie Orúe reveló entusiasmada que pudo batallar contra el coronavirus pese al miedo que sintió en medio de su recuperación.

Por ello, la conductora de Aprendo en Casa compartió su experiencia a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Stephanie Orúe en Instagram emocionada confesó cómo batalló contra el COVID-19

La actriz decidió compartir con sus seguidores la buena noticia de haber vencido al virus: "Porque lo bueno se comparte. Quiero contarles que superé al Covid. Así es. En medio de tantos testimonios duros y tristes que nos sensibilizan y tocan muy hondo, quiero contarles mi testimonio de vida".

"Aproveché todo lo que pude a este virus, me comí todos sus anticuerpos y me los he quedado. Se fue no como vino, el covid se fue debilitado y yo me hice más fuerte gracias a él. ¡AL COVID CON RESPETO Y SIN TEMOR!", acotó la conductora de TV.

"Agradezco que el ser deportista, positiva y llevar una vida sana hizo que mi terreno esté fortalecido y cuando el Covid llegó no pudo hacer nada. Sabía que estaba en mí pero nada más eso...estuvo", añadió.

A su vez, la intérprete brindó unas recomendaciones cuando se encontraba enferma:

“Piénsate como posible asintomático que cuida al resto. No te quites la mascarilla, guarda tu distancia, desinfecta todo lo que vayas a usar y después, de corazón, sé más precavido que antes. Esa es mi enseñanza y por lo cual me siento más agradecida que nunca”, refirió.