"Attack on titan: El ataque final", película completa en español latino: ¿Dónde ver online?

El momento que todos los fanáticos del anime estaban esperando ha llegado. Crunchyroll y Sony Pictures han estrenado en cines la película "Attack on Titan: El Ataque Final", el cual presenta el desenlace de la legendaria historia de Hajime Isayama que logró fama mundial desde el 2009. En esa nota te cuento todos los detalles del estreno de "Shingeki No Kyojin".

¿Cuándo se estrena "Attack on Titan: The last attack"?

Crunchyroll confirmó que "Attack on Titan: El ataque final" se podrá ver en cines desde el 27 de febrero. La película se estrena en México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica.

Tráiler de "Attack on Titan: The last attack"

¿Qué veremos en "Attack on titan: The last attack"?

"Attack on Titan: The Last Attack" es una edición cinematográfica de los episodios finales del anime. Esta recopilación reúne los momentos más intensos de la Parte 3 y Parte 4 de la Temporada Final, ambas estrenadas en 2023, ofreciendo una experiencia inmersiva en la gran pantalla.

Todo sobre la película "Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack”.

Es así como veremos la batalla entre Eren Jaeger y la Legión de Reconocimiento. Tras años de lucha y traición, Eren alcanzó el poder del “Retumbar de la Tierra”, controlando una horda de Titanes Colosales con la intención de destruir a todas las naciones que representan una amenaza para Eldia.

¿Dónde ver "Attack on titan: The last attack"?

"Attack on Titan: The Last Attack" estará disponible en Crunchyroll en 2025, si bien no se ha confirmado una fecha exacta, se espera que sea luego de su paso por cines. Por el momento, puedes ver el anime de "Shingeki No Kyojin" en dicho streaming. ENTRA AQUÍ.

¿En qué cines de Perú se puede ver "Attack on titan: El ataque final"?

El estreno de la película de "Shingeki No Kyojin" ha sido confirmada para el jueves 27 de febrero de 2025. Se podrá ver en cines como Cineplanet, Cinépolis, Cinemark y UVK.