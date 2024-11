"Attack on titan: the last attack", escena post crédito: ¿Qué pasó con Eren, Mikasa y Armin?

" Attack on titan: the last attack" es la última película del univeso Shingeki no kyojin | Foto: MAPPA

" Attack on titan: the last attack" es la última película del univeso Shingeki no kyojin | Foto: MAPPA

Luego de una larga espera, finalmente los fanáticos de "Shingeki no kiojin" son testigos del estreno de "Attack on titan the Movie: THE LAST ATTACK". Esta película es una adaptación de los dos últimos episodios de la temporada final de la serie. Ahora, los seguidores pueden presenciar, en pantalla grande, el desenlace de la historia de Eren Jaeger y los titanes.

Tráiler de "Attack on titan the Movie: THE LAST ATTACK"

¿De qué trata "Attack on titan the Movie: THE LAST ATTACK"?

La película sigue los momentos finales de la trama de "Attack on Titan", centrada en la batalla entre Eren Jaeger y la Legión de Reconocimiento. Tras años de lucha y traición, Eren alcanzó el poder del “Retumbar de la Tierra”, controlando una horda de Titanes Colosales con la intención de destruir a todas las naciones que representan una amenaza para Eldia.

Para él, esta es la única forma de proteger a los suyos, sin embargo, él se convierte en una amenaza para la humanidad entera, dejando a sus amigos con un dilema devastador: matarlo o ver cómo el mundo es destruido.

La nueva escena post crédito de "Attack on titan the Movie: THE LAST ATTACK"

La película se ha estrenado el sábado 9 de noviembre en los cines de Japón y, como era de esperarse, los spoilers ya llegaron a internet. Lo que más ha sorprendido es la post crédito de "Attack on titan the Movie: THE LAST ATTACK. Aquí te la explico:

Las imágenes nos dejan ver que el post crédito de "Shingeki no kiojin" adaptó unas viñetas del manga "School Castes" de Hajime Isayama. Aquí, los personajes de "Attack on Titan", protagonizan una historia que los pone como estudiantes de secundaria.

Escena post crédito de "Attack on titan: the last attack"

En esta escena vemos a Eren, Mikasa y Armin de camino al cine. Al salir de la proyección, los amigos comentan lo que acaba de ver. En el manga, Mikasa quedó impresionada por la película, mientras que Armin lee foros de discusión en Internet y Eren está feliz de haber visto la cinta con sus amigos. Sin duda, quien más ha llamado la atención de los fans es Mikasa, a la que vemos con un look gótico