¡Es cine! Confirma secuela de ¿Y dónde están las rubias?, la controvertida película de los 2000

Los 2000 están de vuelta. Si creíamos que el estreno de la nueva película de "Scary Movie" era lo único que nos tenían preparados los hermanos Wayans, al parecer las sorpresas no han acabado. Recientemente, Marlon Wayans habló con Good Morning America sobre la cinta y confirmó que "Ya era hora" de que Brittany y Tiffany Wilson hagan su regreso al cine.

"Los fans siempre me preguntan '¿Cuándo vas a hacer la secuela? Les encanta esa película. Creo que ya es hora. Terminemos "Scary Movie 6 "y luego estrenaremos White Chicks 2 ", dijo el actor ante el asombro de sus seguidores, ya que no se tenía noticias sobre una posible secuela.

“La película casi nos mata. Eran horas de maquillaje, luego 14 para grabar. Shawn y yo tuvimos solo dos horas para dormir en 65 días. Hasta que aprendan a hacerlo digitalmente o con efectos especiales, pero ahora no, gracias. Eso es mucho trabajo. Mucha gente me dice: '¿Por qué no hacen ‘¿Y dónde están las rubias 2?’. Y yo les digo: '¡No! Ustedes háganla; yo estoy haciendo otras películas'”, dijo en diálogo con GQ en el 2023.