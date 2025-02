Falleció histórica actriz de 'El juego del calamar' tras batallar contra el cáncer

No se sabe si Lee Joo Shil también formará parte de la temporada 3 de 'El juego del calamar', ya que ambas entregas se filmaron al mismo tiempo.

Lee Joo Shil inició su carrera en 1965. Logró fama en su país en la década de los 70 con obras de teatro como Macbeth y Muerte de un viajante. La intérprete también ha sido parte de los elencos de la exitosa 'Train to Busan' y kdrama como 'A time called you', 'Happiness', 'The good bad mother' y más.