"El amor es una ilusión: Superestrella", capítulo 12 COMPLETO en español: Cómo leer manhwa BL +18

Si eres amante de las historias apasionadas y llenas de giros inesperados, ‘El amor es una ilusión: Superestrella’ es un manhwa que no puedes perderte. Este spin-off del exitoso ‘Love is an Illusion’ viene conquistado a miles de lectores al ser la historia de Byul, el hijo de Hye Sung y Dojin, quien deberá enfrentar su propio camino en el amor mientras lidia con los desafíos de la escuela y adolescencia. Conoce todo sobre el estreno del capítulo 12 en Lezhin.