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Horóscopo de HOY jueves 14 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este jueves 14 de mayo de 2026.

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    Horóscopo de HOY jueves 14 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Horóscopo de HOY jueves 14 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval
    Horóscopo de HOY jueves 14 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

    Este jueves, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este jueves 14 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este jueves. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

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    Horóscopo Aries este jueves (21 de marzo-20 de abril)

    Mejora tu situación económica. Habrá estabilidad, pero también riesgos ante una mala inversión debido a una propuesta engañosa. No te arriesgues y desconfía de todo tipo de propuesta.

    Horóscopo Tauro este jueves (21 de abril-21 de mayo)

    Tienes la solución a un problema laboral que afrontas, pero la falta de flexibilidad de parte de un superior no te permitiría llevar a cabo tus planes. Evita discrepancias y conseguirás su aprobación.

    Horóscopo Géminis este jueves (22 de mayo-21 de junio)

    El tiempo de espera ha terminado. Estás por iniciar un negocio o una nueva actividad laboral que te brindará estabilidad y seguridad económica. Apoyarás económicamente a un familiar.

    Horóscopo Cáncer este jueves (22 de junio-22 de julio)

    Logras convencer a esa persona que sentías clave para lograr objetivos más ambiciosos. Ahora cuentas con el equipo necesario para hacer realidad tus ideas. Todo se consolidará.

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    Horóscopo Leo este jueves (23 de julio-23 de agosto)

    No puedes presionar tanto a las personas que trabajan contigo. Hacerlo sin ninguna reflexión haría que tus compañeros o subordinados encuentren la manera de romper el vínculo. Cuidado.

    Horóscopo Virgo este jueves (24 de agosto-23 de septiembre)

    Aunque sientas que afrontas un mal momento laboral o económico, estás por recibir una oferta que te permitirá destacar laboralmente y liderar. Toda mala racha está por terminar. Paciencia.

    Horóscopo Libra este jueves (24 de septiembre-23 de octubre)

    No necesitas acelerarte si lo que deseas es avanzar. Correr contra el tiempo te llevaría a cometer errores por no detenerte a mirar cada detalle de tu labor. Una persona que te parecía distante te ayudará.

    Horóscopo Escorpio este jueves (24 de octubre-22 de noviembre)

    La mala racha está por terminar. Negocias nuevos acuerdos que te permitirán consolidar tu vida laboral y económica. En el amor, no evadas a esa persona y aclara todo lo pendiente.

    Horóscopo Sagitario este jueves (23 de noviembre-21 de diciembre)

    Esa persona con la que has cerrado algún acuerdo no está cumpliendo con las fechas ni con lo pactado. No esperes cambios de su parte y comprométete con tus proyectos. Necesitas avanzar.

    Horóscopo Capricornio este jueves (22 de diciembre-20 de enero)

    Recibirás una oferta laboral que, al analizarla, considerarás poco conveniente y la descartarás. En el amor, esa persona desea alejarse. No la presiones y espera a que defina sus sentimientos.

    Horóscopo Acuario este jueves (21 de enero-19 de febrero)

    Tendrás cierta influencia en una persona de poder. Lograrás convencerla de tus planes y juntos conseguirán grandes metas laborales y económicas. Llega un dinero; solo evita excederte.

    Horóscopo Piscis este jueves (20 de febrero-20 de marzo)

    Si no eres flexible en esa negociación, es posible que se pierda todo lo conversado y no consigas lo planificado. No puedes poner en riesgo las oportunidades que tienes; aprende a negociar.

    Jhan Sandoval: horóscopo de este jueves

    Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones de cada día.

    ¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de este jueves de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre

    Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    Signo zodiacalFechasHoróscopo occidental,Horóscopo HindúHoróscopo Chino
    Acuario20 de enero - 18 de febreroUrano / SaturnoVayuTigre
    Aries21 de marzo - 20 de abrilMarte / PlutónTejas (fuego)Dragón
    Cáncer25 de junio - 22 de julioLunaJala (agua)Cabra 
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroSaturnoPrithiviBuey
    Escorpio23 de octubre - 22 de noviembrePlutón / MarteJalaCerdo
    Géminis21 de mayo - 24 de junioMercurioVayu (aire)Caballo
    Leo23 de julio - 23 de agostoSolTejasMono
    Libra24 de septiembre - 22 de octubreVenusVayuPerro
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoNeptuno / JúpiterJalaConejo
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreJúpiterTejasRata
    Tauro21 de abril - 20 de mayoVenus / TierraPrithivi (tierra)Serpiente
    Virgo24 de agosto - 23 de septiembreMercurioPrithiviGallo

    ¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

    La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    TierraVirgo24 de agosto - 23 de septiembre
    SOBRE EL AUTOR:
    Horóscopo de HOY jueves 14 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

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