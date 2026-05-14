La noticia fue anunciada en redes sociales y causó gran tristeza entre los seguidores, que lamentaron profundamente la inesperada pérdida .

Un grande se ha ido. Este 14 de mayo, México despertó con la triste noticia del fallecimiento del prestigioso comentarista deportivo Ángel Robles.

Su partida deja un vacío significativo en la televisión mexicana, donde su voz inmortalizó la pasión de generaciones de fanáticos. Su legado continuará en el recuerdo.

Muere destacado comentarista deportivo

La desoladora noticia fue compartida vía redes sociales, cuando su hijo compartió un mensaje conmovedor en Facebook despidiéndose de él: “Q.E.P.D. MI APÁ DON ÁNGEL ROBLES CÁRDENAS...”.

Muere famoso comentarista de futbol a unos días de iniciar el mundial: marcó una época en México

Poco después, el periodista Antonio Nelli también confirmó el deceso, generando un profundo impacto en la comunidad deportiva de Nuevo León, donde dejó una marca indeleble. Su publicación decía: “Q.E.P.D Don Ángel Robles. Un pilar de la televisión deportiva regiomontana. Deseo rápida resignación para su familia y amigos”.

¿Quién fue y de qué murió Ángel Robles?

Ángel Robles se consolidó con los años como uno de los conductores de TV y periodistas deportivos más destacados de Nuevo León, especialmente conocido por su cobertura de los clásicos Tigres vs Rayados. Su extensa carrera lo convirtió en un referente en la televisión regiomontana, dejando una huella duradera.