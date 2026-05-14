Dolor en el fútbol: Muere destacado comentarista deportivo poco antes del Mundial; su hijo confirmó la noticiaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un grande se ha ido. Este 14 de mayo, México despertó con la triste noticia del fallecimiento del prestigioso comentarista deportivo Ángel Robles.
Su partida deja un vacío significativo en la televisión mexicana, donde su voz inmortalizó la pasión de generaciones de fanáticos. Su legado continuará en el recuerdo.
PUEDES VER: Famoso exchico reality fue hallado sin vida en extrañas circunstancias, pero su último mensaje salió a la luz: "La vida es una m…"
Muere destacado comentarista deportivo
La desoladora noticia fue compartida vía redes sociales, cuando su hijo compartió un mensaje conmovedor en Facebook despidiéndose de él: “Q.E.P.D. MI APÁ DON ÁNGEL ROBLES CÁRDENAS...”.
Poco después, el periodista Antonio Nelli también confirmó el deceso, generando un profundo impacto en la comunidad deportiva de Nuevo León, donde dejó una marca indeleble. Su publicación decía: “Q.E.P.D Don Ángel Robles. Un pilar de la televisión deportiva regiomontana. Deseo rápida resignación para su familia y amigos”.
¿Quién fue y de qué murió Ángel Robles?
Ángel Robles se consolidó con los años como uno de los conductores de TV y periodistas deportivos más destacados de Nuevo León, especialmente conocido por su cobertura de los clásicos Tigres vs Rayados. Su extensa carrera lo convirtió en un referente en la televisión regiomontana, dejando una huella duradera.
Aún se desconocen los motivos de su fallecimiento; se espera que en días próximos su círculo cercano proporcione más detalles. Su fama se disparó en los años 90, sobre todo con el programa 'La Noche Antes del Clásico', que marcó un antes y un después en el periodismo deportivo.