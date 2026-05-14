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Dolor en el fútbol: Muere destacado comentarista deportivo poco antes del Mundial; su hijo confirmó la noticia

La noticia fue anunciada en redes sociales y causó gran tristeza entre los seguidores, que lamentaron profundamente la inesperada pérdida.

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    Un grande se ha ido. Este 14 de mayo, México despertó con la triste noticia del fallecimiento del prestigioso comentarista deportivo Ángel Robles.

    Su partida deja un vacío significativo en la televisión mexicana, donde su voz inmortalizó la pasión de generaciones de fanáticos. Su legado continuará en el recuerdo.

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    Muere destacado comentarista deportivo

    La desoladora noticia fue compartida vía redes sociales, cuando su hijo compartió un mensaje conmovedor en Facebook despidiéndose de él: “Q.E.P.D. MI APÁ DON ÁNGEL ROBLES CÁRDENAS...”.

    Muere famoso comentarista de futbol a unos días de iniciar el mundial: marcó una época en México
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    Poco después, el periodista Antonio Nelli también confirmó el deceso, generando un profundo impacto en la comunidad deportiva de Nuevo León, donde dejó una marca indeleble. Su publicación decía: “Q.E.P.D Don Ángel Robles. Un pilar de la televisión deportiva regiomontana. Deseo rápida resignación para su familia y amigos”.

    ¿Quién fue y de qué murió Ángel Robles?

    Ángel Robles se consolidó con los años como uno de los conductores de TV y periodistas deportivos más destacados de Nuevo León, especialmente conocido por su cobertura de los clásicos Tigres vs Rayados. Su extensa carrera lo convirtió en un referente en la televisión regiomontana, dejando una huella duradera.

    Aún se desconocen los motivos de su fallecimiento; se espera que en días próximos su círculo cercano proporcione más detalles. Su fama se disparó en los años 90, sobre todo con el programa 'La Noche Antes del Clásico', que marcó un antes y un después en el periodismo deportivo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dolor en el fútbol: Muere destacado comentarista deportivo poco antes del Mundial; su hijo confirmó la noticia
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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