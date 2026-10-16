ONPE llega al 100% en estos 4 distritos de Lima: revisa AQUÍ cómo quedaron los resultados OFICIALES

La ONPE llegó al 100% del procesamiento de actas en cuatro distritos de Lima Metropolitana. Conoce qué partidos obtuvieron los mayores porcentajes de votos en las Elecciones 2026.

Cuatro distritos de Lima Metropolitana ya cuentan con el procesamiento de resultados electorales al 100% | Composición Wapa - Difusión

Cuatro distritos de Lima Metropolitana ya cuentan con el procesamiento de resultados electorales al 100% | Composición Wapa - Difusión

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el procesamiento de los resultados electorales en cuatro distritos de Lima Metropolitana tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los comicios se realizaron el pasado 4 de octubre y definieron las preferencias de los ciudadanos para sus autoridades locales. Conoce qué organizaciones políticas obtuvieron los mayores porcentajes de votos en cada uno de estos distritos.

¿Cuáles son los resultados oficiales de la ONPE en los 4 distritos de Lima?

Al viernes 16 de octubre, cuatro distritos de Lima Metropolitana habían alcanzado el 100% en el conteo de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, celebradas el 4 de octubre. Se trata de Barranco, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar, donde la ONPE reportó los siguientes porcentajes para las organizaciones políticas con mayor votación:

Barranco

Renovación Popular: 28.751%

Somos Perú: 28.194%

Avanza País: 17.201%

Punta Negra

Perú Moderno: 26.435%

Partido Frente de la Esperanza 2021: 24.458%

Acción Popular: 13.702%

San Bartolo

Somos Perú: 38.549%

Alianza para el Progreso: 27.384%

Podemos Perú: 13.223%

Santa María del Mar

Partido Popular Cristiano: 54.792%

Avanza País: 31.555%

Alianza para el Progreso: 13.653%

Estos porcentajes muestran las preferencias electorales registradas en cada distrito. Sin embargo, el cierre del conteo reportado por la ONPE no debe confundirse con la proclamación formal de las autoridades electas, pues el proceso contempla etapas adicionales para resolver las actas que presenten observaciones.

¿Qué sucede después de que la ONPE llega al 100% del conteo electoral?

Tras alcanzar este punto del procesamiento electoral, las actas observadas o impugnadas son remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), que deben evaluar cada caso y determinar si corresponde validar los votos o disponer un recuento, según las circunstancias.

Cuando las actas son revisadas y validadas, regresan al sistema de cómputo de la ONPE para que se complete la contabilización de los resultados, de acuerdo con los procedimientos electorales establecidos.

La proclamación oficial de los alcaldes y regidores electos está a cargo de los JEE correspondientes. Estas instancias también entregan las credenciales que acreditan a las autoridades elegidas para asumir sus funciones.