La menor, identificada como M. C. V., sufrió una mordedura de araña en el cuello mientras estaba en su casa. Al principio, no mostró síntomas extremos, pero su condición se agravó con rapidez.

La región ha reportado 106 casos de mordeduras en lo que va del año, vinculados al calentamiento global y al aumento de la temperatura, que favorece la reproducción de arañas. | Foto: composición LR/Imagen referencial/Difusión

La región ha reportado 106 casos de mordeduras en lo que va del año, vinculados al calentamiento global y al aumento de la temperatura, que favorece la reproducción de arañas. | Foto: composición LR/Imagen referencial/Difusión

Una adolescente de 15 años de Arequipa falleció tras experimentar serios problemas de salud que, según su familia, comenzaron luego de una picadura de araña. La joven, M. C. V., originaria de Chivay, en la provincia de Caylloma, fue trasladada al Hospital Honorio Delgado Espinoza debido a la rápida degradación de su salud.

El domingo 30 de agosto, la menor fue mordida en el cuello mientras se hallaba en su residencia. En un principio, no mostró señales alarmantes, pero al amanecer del lunes, su condición se complicó, lo que llevó a su traslado inicial al centro de salud de Chivay y luego a Arequipa por el empeoramiento de su estado.

Adolescente de 15 años enfrenta complicaciones tras mordedura de araña en Chivay

Al llegar al Hospital Honorio Delgado Espinoza el martes de madrugada, fue ingresada en emergencia. El equipo médico intentó estabilizarla en la sala de trauma shock, pero ya presentaba afecciones en varios órganos.

Según la familia, una de las complicaciones fue una insuficiencia renal aguda. La gerenta regional de Salud, María de los Ángeles Choquehuaco, mencionó que la familia relacionó el incidente con la mordedura de una araña común. Sin embargo, aclaró que las reacciones a estas picaduras dependen de cada individuo y se está evaluando si había condiciones preexistentes que empeoraron su salud.

La mordedura de la Loxosceles laeta, conocida comúnmente como “araña casera”, “violinista” o “reclusa chilena”, puede resultar potencialmente mortal si no se recibe atención médica inmediata.

Arequipa suma 106 casos de mordeduras de araña y autoridades recomiendan atención dentro de las 6 horas iniciales

Este año, Arequipa ha registrado 106 incidentes relacionados con mordeduras de araña, según información de la gerenta regional de Salud. Del total, el 20% requirió el uso de suero antiloxoscélico para contrarrestar el veneno.

Este aumento está directamente vinculado con las altas temperaturas derivadas del calentamiento global. El coordinador regional de Zoonosis, Carlos González, en declaraciones a La República, indicó que el calor acelera el ciclo de reproducción de las arañas, que comúnmente se esconden en las casas.

"El incremento de accidentes es consecuencia del aumento de la temperatura. A más calor, las arañas se reproducen más rápido, refugiándose dentro de los hogares, detrás de cuadros o entre objetos guardados. Recuerden que la picadura de la araña casera puede ser fatal", alertó.

El experto resaltó la peligrosidad de esta especie, señalando que los distritos más afectados son Cerro Colorado, Yura y Majes, además de la provincia de Camaná.