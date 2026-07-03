¿Se CANCELAN las clases ESCOLARES este lunes 6 de julio por el Día del Maestro? Esto es lo que dice Minedu

¿Se CANCELAN las clases ESCOLARES este lunes 6 de julio por el Día del Maestro? Esto es lo que dice MineduÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A medida que se acerca el Día del Maestro, surge una de las consultas más frecuentes entre estudiantes, padres de familia y docentes: si las clases se desarrollarán con normalidad o si habrá suspensión de actividades escolares este lunes 6 de julio. Frente a esta interrogante, las disposiciones vigentes del Ministerio de Educación (Minedu) permiten conocer qué ocurrirá en las instituciones educativas del país durante esta importante fecha conmemorativa.
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¿Habrá clases este 6 de julio por el Día del Maestro?
Aunque el Día del Maestro se celebra cada 6 de julio en el Perú, esta fecha no aparece como feriado nacional ni como día no laborable dentro del calendario oficial del Estado. Por ese motivo, las actividades laborales y administrativas en entidades públicas y privadas continuarán de manera habitual.
Sin embargo, en el ámbito educativo existe una medida especial. Como parte del reconocimiento a la labor que realizan los docentes en la formación de niños y adolescentes, el Ministerio de Educación suele disponer la suspensión de clases en los colegios públicos del país durante esta jornada.
De esta manera, los estudiantes de instituciones educativas estatales no asistirían a las aulas este lunes 6 de julio, de modo que la fecha quede dedicada a homenajear el trabajo de los maestros peruanos.
La situación es distinta en los centros educativos privados. En estos casos, cada institución tiene autonomía para decidir si se suma a la suspensión de actividades o si mantiene el desarrollo normal de sus clases. Por ello, se recomienda a los padres de familia verificar la información directamente con el colegio correspondiente.
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¿El Día del Maestro es considerado feriado en Perú?
La respuesta es no. El lunes 6 de julio de 2026 no ha sido oficializado como feriado nacional ni como día no laborable por el Gobierno peruano.
Esto significa que las oficinas públicas, empresas privadas, comercios y demás actividades económicas continuarán operando con normalidad en todo el territorio nacional.
La única excepción corresponde al sector educativo público, donde la suspensión de clases responde a una disposición tradicional del Ministerio de Educación orientada a reconocer la importante labor de los docentes. Esta medida no implica la paralización de otras actividades ni genera beneficios laborales adicionales para los trabajadores de otros sectores.
Por ello, mientras los escolares de colegios públicos tendrían un día sin clases, el resto de actividades en el país se desarrollará conforme a lo establecido en el calendario oficial.