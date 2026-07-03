¿Se CANCELAN las clases ESCOLARES este lunes 6 de julio por el Día del Maestro? Esto es lo que dice Minedu

Miles de estudiantes y padres de familia buscan conocer qué ocurrirá este 6 de julio por el Día del Maestro . Conoce las disposiciones del Minedu y cómo se desarrollará la jornada en los colegios del país.

A medida que se acerca el Día del Maestro, surge una de las consultas más frecuentes entre estudiantes, padres de familia y docentes: si las clases se desarrollarán con normalidad o si habrá suspensión de actividades escolares este lunes 6 de julio. Frente a esta interrogante, las disposiciones vigentes del Ministerio de Educación (Minedu) permiten conocer qué ocurrirá en las instituciones educativas del país durante esta importante fecha conmemorativa.

¿Habrá clases este 6 de julio por el Día del Maestro?

Aunque el Día del Maestro se celebra cada 6 de julio en el Perú, esta fecha no aparece como feriado nacional ni como día no laborable dentro del calendario oficial del Estado. Por ese motivo, las actividades laborales y administrativas en entidades públicas y privadas continuarán de manera habitual.

Sin embargo, en el ámbito educativo existe una medida especial. Como parte del reconocimiento a la labor que realizan los docentes en la formación de niños y adolescentes, el Ministerio de Educación suele disponer la suspensión de clases en los colegios públicos del país durante esta jornada.

De esta manera, los estudiantes de instituciones educativas estatales no asistirían a las aulas este lunes 6 de julio, de modo que la fecha quede dedicada a homenajear el trabajo de los maestros peruanos.

La situación es distinta en los centros educativos privados. En estos casos, cada institución tiene autonomía para decidir si se suma a la suspensión de actividades o si mantiene el desarrollo normal de sus clases. Por ello, se recomienda a los padres de familia verificar la información directamente con el colegio correspondiente.

¿El Día del Maestro es considerado feriado en Perú?

La respuesta es no. El lunes 6 de julio de 2026 no ha sido oficializado como feriado nacional ni como día no laborable por el Gobierno peruano.

Esto significa que las oficinas públicas, empresas privadas, comercios y demás actividades económicas continuarán operando con normalidad en todo el territorio nacional.

La única excepción corresponde al sector educativo público, donde la suspensión de clases responde a una disposición tradicional del Ministerio de Educación orientada a reconocer la importante labor de los docentes. Esta medida no implica la paralización de otras actividades ni genera beneficios laborales adicionales para los trabajadores de otros sectores.