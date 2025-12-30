Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, martes 30 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

¿Tu vivienda está preparada para un sismo fuerte? Estos son los mejores materiales para construir seguro en Perú

Construir en zonas sísmicas del Perú exige elegir materiales seguros que refuercen la estabilidad de las viviendas y reduzcan riesgos ante terremotos.

    En el Perú, un país ubicado en una zona de alta actividad sísmica, la elección de materiales de construcción adecuados es clave para garantizar viviendas seguras. Tanto constructores como propietarios deben priorizar insumos resistentes y alineados a las normativas vigentes.

    Una selección correcta puede reducir daños estructurales y proteger vidas. Por ello, antes de edificar, es fundamental conocer los materiales más recomendados para zonas sísmicas, sus características, beneficios y aporte a la estabilidad de la vivienda.

    1. Concreto armado: base de la seguridad

    El concreto armado es uno de los materiales más empleados en viviendas ubicadas en zonas sísmicas por su alta resistencia estructural. Su composición combina cemento, agua y agregados, reforzados con acero para soportar fuerzas de tracción. Esta mezcla permite estructuras más estables y flexibles, capaces de absorber la energía de los sismos. Gracias a estas características, contribuye a reducir daños y disminuye el riesgo de colapso durante un terremoto.

    2. Acero estructural: resistencia y adaptabilidad

    El acero estructural destaca por su capacidad para resistir grandes cargas y deformarse sin romperse frente a movimientos sísmicos. Sus propiedades de flexibilidad permiten que vigas y columnas se adapten a las fuerzas generadas por un sismo. Al combinarse con concreto armado, forma sistemas constructivos más seguros y ligeros, reduciendo la carga sobre los cimientos y mejorando el desempeño en terrenos inestables.

    3. Madera: ligereza y versatilidad

    La madera es un material tradicional que ofrece buen comportamiento sísmico debido a su bajo peso y flexibilidad. Estas cualidades permiten que las edificaciones absorban parte de la energía liberada durante un sismo, reduciendo el impacto estructural. Para asegurar su durabilidad y seguridad, es esencial utilizar madera de calidad y aplicar tratamientos adecuados contra la humedad y plagas, garantizando construcciones resistentes y sostenibles.

    4. Bloques de concreto: economía y solidez

    Los bloques de concreto representan una opción accesible y resistente para viviendas en zonas sísmicas. Fabricados con cemento y agregados, ofrecen buena capacidad de compresión y facilitan una construcción rápida. No obstante, su desempeño estructural depende de una correcta instalación, el uso de morteros adecuados y la combinación con refuerzos de acero, factores clave para asegurar muros estables y seguros.

    5. Sistemas de aislamiento sísmico para mayor seguridad

    Los sistemas de aislamiento sísmico representan una solución tecnológica diseñada para reducir el impacto de los terremotos en las edificaciones, al permitir que la estructura se desacople del movimiento del suelo. Aunque su instalación puede implicar un mayor costo, su eficacia en la protección de personas y bienes justifica la inversión en zonas de alto riesgo. Combinados con materiales adecuados y técnicas correctas, contribuyen a viviendas más seguras y duraderas.

