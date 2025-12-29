Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Sedapal lanza convocatoria con sueldos de hasta S/7.290 para este fin del 2025 y ofrece contratos fijos

La convocatoria de Sedapal está dirigida a personas con secundaria completa y profesionales en ingeniería y operación de maquinaria pesada, con sueldos de S/3.895 a S/7.290.

    Sedapal, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, es la empresa pública responsable de garantizar el acceso al agua potable y al sistema de saneamiento en Lima y Callao. Su labor incluye la captación, tratamiento y distribución del recurso hídrico, así como la gestión y reutilización de aguas residuales bajo estrictos estándares de calidad, con el objetivo de proteger la salud pública y el medio ambiente.

    De cara a finales de 2025, la entidad ha anunciado una nueva convocatoria laboral con contratos a plazo indeterminado en Lima. Las vacantes están dirigidas a personas con secundaria completa y a profesionales titulados, especialmente en áreas de ingeniería y operación de maquinaria pesada, con sueldos que van desde S/3.895 hasta S/7.290.

    Vacantes disponibles en Sedapal

    Operario especializado de maquinaria pesada y operaciones

    • Número de vacantes: 1.
    • Formación académica: secundaria completa.
    • Experiencia laboral: mínimo dos (2) años en labores propias y/o relacionadas con el puesto, evaluada según el MOF adjunto.
    • Cursos y/o programas de especialización: mecánica automotriz, seguridad vial, electricidad automotriz u otros afines al puesto.
    • Licencia de conducir: profesional categoría A-III.

    Especialista de proyectos

    • Número de vacantes: 1.
    • Formación académica: título universitario, colegiado y habilitado en ingeniería sanitaria, ingeniería civil, ingeniería de mecánica de fluidos o carreras afines.
    • Experiencia laboral: mínimo cinco (05) años en labores propias y/o relacionadas al puesto, evaluada según el MOF adjunto.
    • Cursos y/o programas de especialización: proyectos de inversión, gestión pública, elaboración y/o evaluación de proyectos, administración o gerenciamiento de proyectos, sistemas de inversión pública, normatividad sobre contrataciones del Estado, ejecución de obras, control de calidad de productos industriales usados en obras, normatividad para la elaboración de estudios de proyectos, construcción de obras, metodología BIM u otros relacionados al puesto.
    • Otros conocimientos: manejo deseable de software para trabajo de oficina o de ingeniería.
    Pasos para postular a la convocatoria laboral

    Para postular a la convocatoria laboral, los interesados deben completar su inscripción mediante el formulario virtual dispuesto por Sedapal, al que podrán ACCEDER AQUÍ. En este registro deberán ingresar correctamente sus datos personales y adjuntar la documentación solicitada, la cual será revisada durante las distintas etapas del proceso de selección. La entidad advierte que presentar información falsa o documentos adulterados constituye un delito, según los artículos 427° y 428° del Código Penal Peruano, y puede ocasionar la descalificación inmediata del postulante.

    Asimismo, Sedapal recalca que está estrictamente prohibido ofrecer, recibir o sugerir sobornos, así como ocultar conflictos de interés. Cualquier irregularidad detectada permitirá la exclusión del candidato y su comunicación a las autoridades, conforme a su Política Antisoborno y Código de Ética.

