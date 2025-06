¿Te mudaste recientemente y aún no has actualizado la dirección de tu DNI? Este detalle que parece menor puede traerte más de un dolor de cabeza si no lo regularizas a tiempo. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha advertido que tener una dirección desactualizada en tu DNI podría generar sanciones e incluso obstaculizar trámites importantes.